Juventus | Allegri torna sui fatti di San Siro e sulla “crisi bianconera”

Juventus - Allegri : 'Sono contro lo stop. Il problema è a monte' : 'Non tollero nessuna forma di razzismo e di insulto, anche nei confronti dei morti e delle tragedie che sono successe. Ma purtroppo in Italia abbiamo perso un pò di quella che era la nostra educazione ...

Juventus - Allegri : 'Cori? Non dobbiamo fermarci. Servono misure preventive' : Quindi non è solo un problema del calcio, ma per migliorare bisogna entrare nel mondo dei bimbi, delle scuole. Siccome lo sport è molto educativo, e il calcio soprattutto, magari 80 bambini su 100 li ...

Juventus-Sampdoria - conferenza Allegri : LIVE dalle ore 15.30 : conferenza Allegri – Dopo l’allungo in campionato a + 9 sul Napoli, la Juventus vuole chiudere il campionato nel migliore dei modi. Di fronte, Massimiliano Allegri e i bianconeri, si troveranno la Sampdoria di Giampaolo e del sorprendente Fabio Quagliarella che, all’età di 35 anni, riesce ancora a regalare magie e gol in abbondanza. Non sarà […] L'articolo Juventus-Sampdoria, conferenza Allegri: LIVE dalle ore 15.30 proviene da Serie ...

Juventus - Allegri contro la Sampdoria eviterà il turnover : Archiviata la gara contro l'Atalanta terminata con un rocambolesco pareggio, rimediato da Cristiano Ronaldo, subentrato solo nel secondo tempo, per la Juventus è già vigilia dell'ultima dell'anno. Domani, all'ora di pranzo (ore 12.30) l'Allianz Stadium ospiterà la Sampdoria. I dubbi di formazione I bianconeri nel match di Santo Stefano hanno evidenziato segni di stanchezza ed anche domani non sarà semplice perchè c'è da fare i conti con gli ...

10 mila euro di multa a Juventus ed Allegri - due turni a Insigne e Koulibaly : TORINO - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea , dopo le gare della 18esima giornata, ha inflitto due turni di stop ai giocatori del Napoli Kaulidou Koulibaly e Lorenzo ...

Juventus - furia Allegri contro ADL : «Mi girano le scatole su certe frasi» : «Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore». Il pareggio a Bergamo non va giù a Massimiliano Allegri, arrabbiato per il 2-2 e il rosso a Bentancur....

Juventus - Allegri 'Arbitri Io zitto - ma certi presidenti dicono di tutto : 'ESPULSIONE? MI GIRANO LE SCATOLE' - 'L'espulsione di Bentancur? Meglio parlare della partita - ha detto Allegri ai microfoni di Sky Sport -. Non sono di buon umore e mi girano le scatole. ...

Juventus - Allegri tuona : 'Perdo la pazienza per alcune frasi dei presidenti' : 'Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore'. Il pareggio a Bergamo non va giù a Massimiliano Allegri, arrabbiato per il 2-2 e il rosso a Bentancur. 'Non parlo degli arbitri. ...

Atalanta-Juventus 2-2 - furia Allegri : “Calcio italiano? Non si migliora” : ATALANTA JUVENTUS 2-2, Allegri PERPLESSO- Durante la partita aveva promesso di sfogarsi davanti ai microfoni Max Allegri e l’allenatore della Juventus ha tenuto fede alla sua parola. Il tecnico bianconero si ritrova a commentare il 2-2 ottenuto a Bergamo con una vena di polemica, pur non avendo da ridire sull’operato di Banti ma su recenti […] L'articolo Atalanta-Juventus 2-2, furia Allegri: “Calcio italiano? Non si ...

Atalanta-Juventus - Allegri : 'Dichiarazioni pesanti contro gli arbitri' : un Allegri furente, quello che si presenta ai microfoni dopo il pareggio contro l'Atalanta. Il tecnico esordisce così: 'Meglio parlare della partita, stasera non sono di buon umore e mi girano le ...

Atalanta-Juventus 2-2 : Ronaldo salva Allegri : BERGAMO - Cristiano Ronaldo evita la prima sconfitta della Juventus . Allegri raccoglie solo un pareggio in casa dell' Atalanta nel boxing Day della Serie A e deve ringraziare il campione portoghese ...

Juventus - Allegri ha deciso l’undici da opporre all’Atalanta : La gara di Bergamo non sarà semplice per la Juventus che, nonostante le numerose assenze nell’Atalanta, troverà un ambiente molto caldo all’Atleti Azzurri d’Italia. Per questo motivo, escludendo il solo Ronaldo come anticipato dallo stesso Allegri, il tecnico bianconero lancerà dall’inizio tutti gli altri titolarissimi. Il portoghese sarà sostituito da Douglas Costa, che finalmente avrà l’occasione di ...

Juventus - ecco i convocati di Allegri per l'Atalanta : non ci sono Matuidi e Kean : TORINO - Dopo la rifinitura natalizia al Training Center Continassa , l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei bianconeri in partenza per Bergamo per il 'boxing day' ...

Juventus - Allegri : "Domani clima particolare. Importante l'approccio mentale" : Il tecnico livornese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della trasferta di Bergamo