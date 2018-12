Juventus | Allegri contro la Sampdoria eviterà il turnover

10 mila euro di multa a Juventus ed Allegri - due turni a Insigne e Koulibaly : TORINO - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea , dopo le gare della 18esima giornata, ha inflitto due turni di stop ai giocatori del Napoli Kaulidou Koulibaly e Lorenzo ...

Atalanta-Juventus 2-2 - furia Allegri : “Calcio italiano? Non si migliora” : ATALANTA JUVENTUS 2-2, Allegri PERPLESSO- Durante la partita aveva promesso di sfogarsi davanti ai microfoni Max Allegri e l’allenatore della Juventus ha tenuto fede alla sua parola. Il tecnico bianconero si ritrova a commentare il 2-2 ottenuto a Bergamo con una vena di polemica, pur non avendo da ridire sull’operato di Banti ma su recenti […] L'articolo Atalanta-Juventus 2-2, furia Allegri: “Calcio italiano? Non si ...

Atalanta-Juventus 2-2 : Ronaldo salva Allegri : BERGAMO - Cristiano Ronaldo evita la prima sconfitta della Juventus . Allegri raccoglie solo un pareggio in casa dell' Atalanta nel boxing Day della Serie A e deve ringraziare il campione portoghese ...

Juventus - Allegri ha deciso l’undici da opporre all’Atalanta : La gara di Bergamo non sarà semplice per la Juventus che, nonostante le numerose assenze nell’Atalanta, troverà un ambiente molto caldo all’Atleti Azzurri d’Italia. Per questo motivo, escludendo il solo Ronaldo come anticipato dallo stesso Allegri, il tecnico bianconero lancerà dall’inizio tutti gli altri titolarissimi. Il portoghese sarà sostituito da Douglas Costa, che finalmente avrà l’occasione di ...

Juventus - ecco i convocati di Allegri per l'Atalanta : non ci sono Matuidi e Kean : TORINO - Dopo la rifinitura natalizia al Training Center Continassa , l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei bianconeri in partenza per Bergamo per il 'boxing day' ...

Juventus - Allegri : "Domani clima particolare. Importante l'approccio mentale" : Il tecnico livornese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della trasferta di Bergamo

Atalanta-Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo non giocherà - lo voglio al top a marzo. Matuidi non ci sarà' : Il primo quesito lo risolve subito: " Ronaldo domani sarà in panchina, guarderà la partita insieme a me. Sono molto contento di ciò che sta facendo come tutti. Tra l'altro, leggevo un po' di ...