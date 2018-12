Juve | Cuadrado operato a Barcellona

Juventus - infortunio Cuadrado : il colombiano operato al ginocchio. I tempi di recupero : OPERAZIONE Cuadrado – Trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per il giocatore della Juventus, Juan Cuadrado, per curare la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate durante la partita di Champions League giocata a Berna contro lo Young Boys. Cuadrado operazione, la nota della Juventus A quanto si legge in una nota […] L'articolo Juventus, infortunio Cuadrado: il colombiano operato al ginocchio. ...

Juventus - le ultime dall’infermeria : novità Cancelo e Cuadrado - problemi per Bernardeschi : Il bollettino dall’infermeria della Juventus rende noto che la stessa non si svuoterà prima dell’arrivo dell’anno nuovo. Qualche buona notizia arriva da Joao Cancelo, che sta meglio e proverà il rientro nel match di Supercoppa contro il Milan per poi essere al top al rientro dalla sosta. Parzialmente positivi sono gli aggiornamenti sulle condizioni di Juan Cuadrado, che quantomeno non sarà costretto ad operarsi e si ...

Juventus in campo - terapie per Cuadrado : Intervento rimandato, per il momento, per lo juventino Cuadrado. Il colombiano, alle prese con un problema al ginocchio, sta proseguendo con la terapia conservativa 'con qualche miglioramento - spiega ...