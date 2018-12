Jared Leto | il sexy Vampiro

ilgiornale

: E ho realizzato che somiglia a Michael Clifford ma con gli occhi marroni O è più simile a Jared Leto Idk - Sparklayn : E ho realizzato che somiglia a Michael Clifford ma con gli occhi marroni O è più simile a Jared Leto Idk - pulpjoker : Scusate ma io un Jared Leto nella vita me lo merito e che porca puttana - adiafora_ : @clorru @fossiFiga @lapiantagrane Non vorrei che mescolasse le volpi al resto del suo zoo e a Jared Leto però sicur… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) L"ex "santone" dei Thrity Second to Mars, ha finalmente tagliato la barba, si è tolto la maglietta regalando selfie da urlo con in testa il cappello di Babbo Natale.Roba da rimanere senza fiato, visto che era tanto tempo cheosannato da folle di ammiratrici non si mostrava cosìcon tanto di addominali scolpiti in bella mostra. Ma per tutto ciò c"è un motivo.Qualche giorno prima. il premio Oscar, e leader della band Thirty Second to Mars, aveva postato un video dove a favore di telecamera si radeva la barba, liberando dalla peluria il suo incantevole volto senza tempo (difficile sapere realmente quanti anni abbia quest"uomo o con chi esca). Sotto il post l"ashtag #morbius.Per chi non lo sapesse Michel Morbius è un personaggio della Marvel comparso nei fumetti nel 1971, una sorta di scienziato con una strana malattia al sangue che dopo aver sperimentato una cura diventa invece ...