Jared Leto | i suoi auguri per le Feste sono tutti addominali e imperdibili

Jared Leto - il sexy Vampiro : L"ex "santone" dei Thrity Second to Mars, ha finalmente tagliato la barba, si è tolto la maglietta regalando selfie da urlo con in testa il cappello di Babbo Natale.Roba da rimanere senza fiato, visto che era tanto tempo che Jared osannato da folle di ammiratrici non si mostrava così sexy con tanto di addominali scolpiti in bella mostra. Ma per tutto ciò c"è un motivo.Qualche giorno prima. il premio Oscar, e leader della band Thirty Second to ...

Jared Leto interrompe il concerto dei Thirty Seconds To Mars per riprendere la security : “Siete troppo aggressivi” (video) : Jared Leto interrompe il concerto dei Thirty Seconds To Mars per riprendere gli addetti alla sicurezza scagliati contro un ragazzo. È quello che è accaduto durante il concerto dei Thirty Seconds To Mars a Sacramento, in California, lo scorso 6 dicembre, e alcuni fan hanno ripreso con il cellulare quanto accaduto durante la serata. Jared Leto, il leader del gruppo, ha ritenuto opportuno intervenire a favore del ragazzo e contro la sicurezza, ...

Jared Leto ha interrotto un concerto dei Thirty Seconds to Mars per riprendere la security : A suo dire troppo aggressiva The post Jared Leto ha interrotto un concerto dei Thirty Seconds to Mars per riprendere la security appeared first on News Mtv Italia.