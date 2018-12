Iscrizione online 2019 | registrazioni dal 27 dicembre

scuolainforma

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Da ieri 272018 sono aperte, sul portale dedicato del Ministero, leper l’alle classi prime. La Circolare del MIUR n.18902 del 7 novembre 2018 ha emanato direttive per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico/2020. I genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori) devono prima registrarsi al link www.iscrizioni.istruzione.it. Dalle ore 9:00 del 272018 è possibile farlo inserendo i propri dati oppure utilizzando le credenziali dell‘identità digitale (SPID). Una volta registrati, potranno poi effettuare l’vera e propria dalle ore 8:00 del 7 gennaioalle ore 20:00 del 31 gennaioPer agevolare le famiglie, il portale “Scuola in chiaro” è ora anche in versione web app. Le famiglie potranno consultare ...