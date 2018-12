Irama | Emis Killa | Annalisa e Charlie Charles con Coca-Cola Future Legend alla ricerca

optimaitalia

(Di venerdì 28 dicembre 2018)è il nuovo concorso per cantanti emergenti proposto da. A scegliere coloro che avranno accesso alle varie di selezione sarà una giuria d'eccezione composta dacercano talenti. I cantanti selezionati formeranno quattro squadre in base al genere musicale proposto: Pop, Rap, Soul e Trap. I giovani saranno così in sfida gli uni contro gli altri per aggiudicarsi il titolo di "", futura leggenda della musica italiana.Dopo la prima fase di candidatura, si accederà ad un concorso a fasi che si svolgerà interamente nel 2019 e dal quale emergerà il nome della prima "" italiana, il cantante che avrà maggiormente sorpreso e convinto nel corso della selezione.Gli artisti emergenti possono partecipare al concorso presentando una cover o ...