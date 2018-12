Inter | si valuta il ricorso per le gare a porte chiuse

Morto tifoso Interista - si valuta la sospensione del campionato : Morto tifoso interista – Ultima giornata di campionato shock per il massimo torneo italiano, prima del match tra Inter e Napoli scontri tra tifosi che hanno portato alla morte di un tifoso nerazzurro. Si valuta anche la sospensione del campionato, situazione che sta valutando con attenzione il presidente Gravina: “non lo so, ancora la notizia è troppo fresca. E’ una riflessione da fare. Ora dobbiamo riflettere un attimo e ...

Tifoso Interista morto - si valuta sospensione del Campionato. Gravina : «Occorre riflettere» : E? la forse prima grana grossa, grossissima per il neopresidente della Figc, Gabriele Gravina: un morto negli scontri di Milano, tra ultrà interisti e napoletani e tutti i veleni che...

Tifoso Interista morto - si valuta sospensione del Campionato. Gravina : 'Occorre riflettere' : Molto violente anche le parole della vigilia da parte di qualche presidente? ' Al mio mondo che spesso gioca con le parole dico di farla finita subito e basta veleni: quelli sparsi in giro prima di ...

Antonio - 48 ore per valutare Intervento : ANSA, - TRENTO, 13 DIC - "Le prossime 48 ore saranno decisive per valutare se è possibile intervenire chirurgicamente". Lo spiega all'ANSA Danilo Moresco, il padre della fidanzata di Antonio Migalizzi,...

Antonio - 48 ore per valutare Intervento : ANSA, - TRENTO, 13 DIC - "Le prossime 48 ore saranno decisive per valutare se è possibile intervenire chirurgicamente". Lo spiega all'ANSA Danilo Moresco, il padre della fidanzata di Antonio Migalizzi,...

Roma-Inter - Rizzoli : 'Errore di valutazione - non di protocollo' : ROMA - Dopo le parole forti di Nicchi , 'Errore inconcepibile' ,, anche Nicola Rizzoli commenta le polemiche generate dall'arbitraggio di Roma-Inter , sfida caratterizzata dal rigore non visto per il ...

Mercati Emergenti : valutazioni Interessanti ma ancora fragili per gli sviluppi monetari e geopolitici - : Il Brasile è stata l'eccezione più eclatante con un aumento, trainato dalla politica interna, di circa il 10%. Degno di nota è anche l'indice azionario ungherese che ha praticamente chiuso il mese in ...

Rai - Fabrizio Salini : «Avremo una struttura per nuovi format di intrattenimento. Le direzioni di rete? Sto valutando profili Interni» : Fabrizio Salini La Rai avrà una struttura che si occuperà di elaborare nuovi format originali di intrattenimento. Lo ha annunciato l’AD Fabrizio Salini durante l’audizione tenuta oggi in Commissione di Vigilanza. Nel corso della seduta, durata oltre due ore, il top manager ha fatto il punto della situazione rispetto al piano editoriale che intende attuare nel corso del suo mandato. Ed ha anche lanciato un allarme alla politica: ...

Calciomercato Inter - Ranocchia in scadenza : Ausilio valuta diverse opzioni per rimpiazzarlo [GALLERY] : 1/6 Ranocchia (Foto Moro Francesco/LaPresse) ...

Calciomercato Inter - Ranocchia in scadenza : Ausilio valuta diverse opzioni per rimpiazzarlo : 1/6 Ranocchia (Foto Moro Francesco/LaPresse) ...

Rai - Fabrizio Salini : «Avremo una struttura per nuovi format di intrattenimento. Le direzioni di rete? Sto valutando profili Interni» : Fabrizio Salini La Rai avrà una struttura che si occuperà di elaborare nuovi format originali di intrattenimento. Lo ha annunciato l’AD Fabrizio Salini durante l’audizione tenuta oggi in Commissione di Vigilanza. Nel corso della seduta, durata oltre due ore, il top manager ha fatto il punto della situazione rispetto al piano editoriale che intende attuare nel corso del suo mandato. Ed ha anche lanciato un allarme alla politica: ...

Inter - Spalletti in conferenza : “Nainggolan indietro di condizione - Brozovic da valutare” : Il pareggio di martedì contro il Barcellona ha lasciato intatte le possibilità di qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions, ma domani è già tempo di scendere nuovamente in campo in campionato contro l’Atalanta. Poco fa Luciano Spalletti ha tenuto la solita conferenza stampa della vigilia, lasciando intuire come domani il turnover sia tutt’altro che escluso. Dopo un elogio dei calciatori che giocano meno ...

Small e mid cap europee : valutazioni più basse - prospettive Interessanti : I titoli a piccola e media capitalizzazione sono più esposti all'economia europea, e questo maggiore carattere domestico offre un certo isolamento dalle preoccupazioni circa l'impatto dei dazi e ...

Small e mid cap - valutazioni più basse - prospettive Interessanti : I titoli a piccola e media capitalizzazione sono più esposti all'economia europea, e questo maggiore carattere domestico offre un certo isolamento dalle preoccupazioni circa l'impatto dei dazi e ...