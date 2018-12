Inter-Napoli | Salvini | Chiudere gli stadi è una risposta sbagliata

huffingtonpost

: Poteva mai essere sospesa la partita Inter-Napoli in un Paese che vive sempre più di razzismo di Stato e che vede n… - demagistris : Poteva mai essere sospesa la partita Inter-Napoli in un Paese che vive sempre più di razzismo di Stato e che vede n… - claudioruss : Conferenza stampa Procura: “circa 100 ultras Inter, Varese e Nizza hanno assaltato bus di tifosi del Napoli. Hanno… - gialucros : Spassosissimo avvio della conferenza-stampa di Ancelotti a S.Siro dopo Inter-Napoli con Nicola Lombardo UfficioStam… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) "glie vietare le trasferte condanna i tifosi veri, milioni di persone che hanno diritto a seguire la propria squadra e che non vanno confuse con pochi delinquenti che girano con il coltello in tasca è una", è questa l'opinione di Matteoche èvenuto sulla polemica che è seguita ai disordini avvenuti prima della partita. Una posizione, la sua, diversa da quella del presidente del consiglio. Giuseppe Conte pochi minuti prima dell'vento del ministro dell'no aveva affermato che in questi casi è necessaria unaforte, che può tradursi anche in una sospensione del campionato."Certe partite di calcio non si giocheranno più in notturna, quelle più a rischio si devono giocare alla luce del sole e con elicotteri che possano controllare i delinquenti", ha ...