Inter-Napoli | cori razzisti contro Koulibaly – Interviene anche l’UEFA | “preoccupati per

Inter-Napoli - l’assalto degli ultrà minuto per minuto : il racconto di 7 minuti d’inferno : Da Napoli la Questura segnala i 150 tifosi in arrivo. Una pattuglia raggiunge i pullmini a scontri già iniziati. L’auto scura cambia corsia, travolge la vittima e riparte

Inter-Napoli - FIFPro e UEFA in coro : “Non rispettato il protocollo” : A pochi giorni dagli episodi tanto discussi di Inter-Napoli sia l’UEFA che la FIFPro hanno manifestato la loro posizione sulle misure adottate. In merito ai cori rivolti a Koulibaly, infatti, sono state apprezzate le iniziative delle autorità calcistiche italiane: “FIFPro e UEFA condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, dello scorso mercoledì durante la gara di ...

Scontri Inter-Napoli - emergono nuovi dettagli : coinvolto anche un francese : emergono nuovi dettagli in merito agli Scontri prima di Inter-Napoli. Infatti pare che a far partire l’assalto nei confronti degli automezzi dei tifosi napoletani fossero due persone, una di origine italiana e una francese. L’individuo francese farebbe riferimento a un gruppo di tifosi del Nizza, presente a San Siro e gemellato con la Curva interista. C’è poi chi sostiene di aver visto alcune persone trasportare un uomo, ...

Calcio - il commento della Uefa sui fatti di Inter-Napoli : “Mancato rispetto del protocollo antirazzismo” : La sfida di San Siro tra Inter e Napoli continua a fare discutere per quello che è successo dentro e fuori dal campo. I cori razzisti contro Kalidou Koulibaly sono stati fermamente condannati da più parti in queste ore e anche la Uefa e la FIFPro (la Federazione internazionale dei calciatori professionisti) hanno espresso le loro opinioni su questa vicenda in un comunicato stampa che vi riportiamo integralmente di seguito. “FIFPro e Uefa ...

Inter-Napoli - spunta audio choc : "Li abbiamo uccisi" : "Li abbiamo uccisi. Sono scese 200 persone e le abbiamo picchiate. Ne abbiamo investiti 4-5 con l'auto e siamo scesi con le mazze di ferro". Sono le frasi choc mandate in onda da 'Canale 21', una nota ...

Scontri Inter-Napoli VIDEO : Secondo alcune testimonianze agli atti dell'inchiesta sugli incidenti precedenti a Inter-Napoli del 26 dicembre a dirigere l'assalto ai van dei tifosi napoletani sarebbero state due persone, una delle ...

Scontri Inter-Napoli - un italiano e un francese gli assalitori. E' stato un "combattimento" : Nuovi aggiornamenti sui fatti di San Siro. Secondo alcune testimonianze agli atti dell'inchiesta sugli incidenti pre Inter-Napoli del 26 dicembre a dirigere l'assalto ai van dei tifosi napoletani da ...

Inter-Napoli - non aver Interrotto la partita è stata un’occasione persa : Mercoledì a Milano sono accaduti due fatti gravissimi. Fatti che infangano il gioco più bello del mondo. Per l’ennesima volta, durante una manifestazione sportiva (sport deriva dal francese desport, ovvero divertimento), è morto un uomo. Daniele Belardinelli, 39 anni, varesino, con due figli e una moglie. È stato investito da un Suv, non guidato da napoletani. Probabilmente un residente milanese in fuga dalla guerriglia creata dagli scontri tra ...

Inter-Napoli - hanno sbagliato tutti : 10 errori che avvelenano il calcio : Dobbiamo dare una risposta tangibile a chi pensa che attraverso alcuni comportamenti si possa alterare il nostro mondo. Questa è una risposta netta e forte». A noi piacerebbe avere un'altra risposta: ...

Scontri Inter-Napoli - il 7 gennaio vertice con tifosi "selezionati" : Ansa Dopo gli Scontri di Milano del 26 dicembre il tema sicurezza degli stadi lascia i confini dello sport e entra in quelli dell'ordine pubblico e quindi anche della politica. Secondo le ultime ...

Dopo gli scontri di Inter - Napoli gli sconfitti siamo noi : ... e siamo qui a dirci che noi, quelli degli stadi, quelli delle curve come luogo di aggregazione popolare, quelli del mondo ultras "libero e vero", siamo i più sconfitti di tutti.

Tifoso morto prima di Inter-Napoli. Il pm chiede convalida arresto per 3 ultras : 'È stato un combattimento' : Secondo i pm di Milano che hanno chiesto la convalida dell'arresto per 3 tifosi interisti arrestati per gli scontri pre Inter- Napoli tra ultras nerazzurri e partenopei è stato un 'combattimento'. Lo ...

Scontri Inter-Napoli - ecco l'audio di un tifoso azzurro : "Li abbiamo uccisi" : Gli Scontri in via Novara non hanno nulla a che vedere con il gioco del calcio e con la passione per questo sport. Ieri sera, però, su Canale 21 durante la trasmissione SuperSport21, è stata mandata ...

Inter-Napoli - la soluzione di Salvini : “alcune partite mai più in serale” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha parlato della morte del tifoso dell’Inter dopo gli scontri post-gara contro il Napoli Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha detto la sua in merito agli scontri del post-partita tra Inter e Napoli, che hanno portato ad un bollettino di guerra disastroso. Un morto (Daniele Belardinelli) e diversi feriti fuori da San Siro, qualcosa che nulla ha a che vedere con una partita di ...