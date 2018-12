Inter | Luciano Spalletti ' Basta odio nel calcio' ' Razzismo non ha falsato la gara col

Inter - Luciano Spalletti su Radja Nainggolan : 'Spiace non averlo - ma...' : 'Non ho imposto divieti, nei giocatori prevale la professionalità e il dovere, lo stare un po' attenti alla tentazione della classica tavola imbastita per le feste - ha spiegato il mister dell'Inter, ...

Inter - Luciano Spalletti su Radja Nainggolan : "Spiace non averlo - ma..." : "Non ho imposto divieti, nei giocatori prevale la professionalità e il dovere, lo stare un po' attenti alla tentazione della classica tavola imbastita per le feste - ha spiegato il mister dell'Inter, Luciano Spalletti -. Ci vuole una prova di coraggio, ma abbiamo calciatori professionisti che sapra

Chievo-Inter - i convocati di Luciano Spalletti : torna Vecino mentre non ce la fa Miranda : L’allenatore nerazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Chievo, in programma allo stadio Bentegodi Impegno delicato per l’Inter nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri affrontano in trasferta il fanalino di coda Chievo, deciso a vendere cara la pelle. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati, nella quale ha inserito i rientranti Vecino e Dalbert. Niente da ...

Inter - Luciano Spalletti e le mosse di mercato : “non sarà facile rafforzarci” : Inter, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dei possibili risvolti di mercato nella sessione invernale di gennaio “Se ho fatto richieste particolari sul mercato? E’ una cosa che segue la società, è una domanda da fare a loro. Abbiamo una rosa in cui non è facile mettere mano vista la qualità, se ci fosse l’opportunità giusta, l’organizzazione societaria top che abbiamo potrà sicuramente andare a ...

Le molteplici Interazioni tra sesso e cervello negli studi di Luciano Martini : (A cura di Francesco Clementi, Professore Emerito di Farmacologia, Presidente del Consiglio Scientifico della Fondazione "I Lincei per la scuola" *)L'Accademia Nazionale dei Lincei ha ricordato Luciano Martini socio dell'Accademia dei Lincei e membro effettivo dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere con un simposio internazionale che partendo dalla figura e dalla ricerca del Prof. Martini ha indagato sui dati recenti tra cervello e ...

Inter - Luciano Spalletti in bilico. L'indiscrezione su Beppe Marotta : due giganti per la panchina : Adesso all' Inter si rimette tutto in discussione. Arrivato in nerazzurro, il neo-amministratore delegato Beppe Marotta deve affrontare la prima vera crisi stagionale seguita alla eliminazione dalla ...

Inter - Luciano Spalletti tradito dal suo integralismo : Poco meno di un anno fa, scrivevamo che l' Inter non era all' altezza di Spalletti. Ora la sensazione è opposta. Vuol dire che la squadra è cresciuta, ma anche che l' artefice di questa crescita oggi ...

Intervista – Luciano Canfora : «L’italia è in una situazione di paralisi - la democrazia ha le ore contate» : Luciano Canfora, è una delle voci più autorevoli della cultura italiana: filologo, storico e professore emerito dell’Università di Bari, il suo studio, da sempre orientato verso una metodologia multidisciplinare, lo ha collocato di diritto sul podio degli autori più letti e tradotti al mondo spaziando tra filologia, storia e politica: dall’età antica all’età contemporanea. Il suo ultimo libro edito da Laterza intitolato “La ...

Luciano Moggi - la lezione di calcio di Mandzukic : ecco cosa non hanno capito gli Interisti : Nell' economia del gioco interista servirebbe forse un' attaccante 'alla Mandzukic', capace di dare aiuto a centrocampo e difesa, oltre a venire anche a prendersi i palloni invece di aspettarli. ...

Inter - Luciano Spalletti : 'Vecino e Nainggolan out'/ Ultime notizie - sfida al PSV : 'Serve concentrazione' : Inter, Luciano Spalletti: 'Vecino e Nainggolan out'. Ultime notizie, sfida al PSV in Champions League: 'Serve concentrazione'.

Inter - Luciano Spalletti : “credo nella buona fede del Barcellona” : Inter, Luciano Spalletti ha fiducia nel normale svolgimento della gara del Barcellona contro il Tottenham che potrebbe incidere su passaggio del turno dei nerazzurri “Il Barcellona che lascia a riposo diversi titolari col Tottenham? Mi viene da pensare che al Barca si stiano offendendo per il nostro ragionamento di mettere in dubbio la loro etica professionale. Si chiamano così ed hanno tutto questo seguito perché hanno mandato un ...

Juventus-Inter - Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati : out Nainggolan : Inter, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di alcuni uomini importanti come Raja Nainggolan nella gara di domani contro la Juventus L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha convocato 21 giocatori per il match di domani sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Come anticipato dallo stesso tecnico nerazzurro durante la conferenza stampa della vigilia, non ci sono Radja Nainggolan e Dalbert. Questo l’elenco. ...

Juve-Inter : derby Allegri-Spalletti - Max è avanti in panchina - in campo è 1-0 per Luciano : Toscani, con la battuta sempre pronta e l'ironia pungente. Ma guai a toccargli la propria squadra. Tra i mille motivi di Juventus-Inter non può passare in secondo piano la sfida a distanza tra gli ...

Inter - la sindrome di Luciano Spalletti e una squadra ancora incapace di crescere : Dicesi sindrome di Peter Pan quella situazione psicologica in cui si trova una persona che si rifiuta o è incapace di crescere, di diventare adulta e di assumersi delle responsabilità. Applicata al calcio, potrebbe chiamarsi sindrome di Spalletti: le sue squadre costruiscono sempre percorsi importanti, macinano risultati, spesso fanno anche bel gioco; al momento più importante, però, mancano sempre di qualcosa. Anche l’Inter rischia di caderne ...