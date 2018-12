Inter | il Psg pensa a Miranda per rinforzare la difesa RUMORS

Inter - un obiettivo può sfumare : vicino il rinnovo con il PSG : Stando a quanto riferisce l'emittente francese RMC Sport , Alphonse Areola e il Paris Saint-Germain hanno trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2023. Il portiere francese era seguito dall' Inter , a caccia dell'erede di Handanovic .

PSG - Buffon : 'Sono amico di Neymar - è fortissimo. Spiace per Inter e Napoli' : Gianluigi Buffon, portiere del PSG , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Stella Rossa. 'Ho una grande amicizia con Neymar, è in una forma straripante e vuole continuare a stupire. Quando un giocatore così forte ha questa voglia di incidere, ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League calcio in DIRETTA : 0-0 - Napoli spettatore Interessato nella bolgia di Belgrado : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-Napoli DALLE ORE 21.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League calcio in DIRETTA : Napoli spettatore Interessato nella bolgia di Belgrado : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-Napoli DALLE ORE 21.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

“500 mila Interruzioni - cadevano come fossero morti” - Klopp attacca i calciatori del PSG : Jurgen Klopp show nel post partita della sconfitta del Liverpool sul campo del PSG, il tecnico ha attaccato arbitro e calciatori parigini Jurgen Klopp ed il suo Liverpool sono usciti sconfitti dal Parco dei Principi. Il PSG ha meritato la vittoria a detta del tecnico tedesco, ma c’è stata qualcosa che non è andata giù a Klopp, il quale nel post partita ha inveito: “Non voglio dire che il Psg non abbia meritato, però… Neymar è ...

Champions - Napoli e Inter fermano Psg e Barcellona : ma ora devono far punti in Inghilterra per prendersi gli ottavi : Non è stata la notte che sognavano. Non per l’Inter, che ha sofferto per ottanta minuti contro il Barcellona, è andata sotto nel finale ma è riuscita ad evitare una sconfitta che sarebbe stata tutto sommato meritata con l’ennesima rimonta. E nemmeno per il Napoli, che invece contro il Paris Saint-Germain ha giocato alla pari, ma ha rischiato di perdere e provato anche a vincere. Alla fine le due italiane di ritrovano con due pareggi: un doppio ...

Champions - Inter-Barça senza errori. Napoli-Psg - manca un rigore ai francesi : INTER-BARCELLONA - Il polacco Szymon Marciniak fischia poco, lascia giocare le due squadre, sorvola su un paio di falli che avrebbero meritato il suo intervento. Ma la partita nel complesso non ...

Champions. L’Inter ferma il Barcellona - il Napoli frena il Psg : Serata di pareggi per le italiane in Champions. Barcellona qualificato, Inter a +3 sul Tottenham. La squadra di Ancelotti impone il

Inter non si arrende al Barça - Icardi agguanta il pari : 1-1 Napoli rimonta - 1-1 con il Psg : I catalani fanno prova di forza ma passano solo dopo 83’ (e si qualificano): i nerazzurri pareggiano 4’ più tardi col capitano. Il 28 novembre c’è il Tottenham

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne: il Napoli pareggia 1-1.

Champions League : Inter Barcellona 0-0 - Napoli PSG 1-1 LIVE : In campo Napoli PSG 1-1 e Inter Barcellona 0-0 LA CRONACA DA MILANO Napoli-Paris Saint-Germain 1-1 : al 17' del st, Buffon stende Callejon in area, dal dischetto Insigne realizza imparabilmente ...

Inter o Napoli? No - è il PSG la squadra con più italiani nel martedì di Champions : Due formazioni italiane protagoniste , Inter e Napoli, in Europa, ma nel martedì di Champions League il club in cui sono scesi in campo dall'inizio più calciatori azzurri è il Paris Saint-Germain . ...

Champions League – Altro che Napoli e Inter : è il PSG la squadra con più italiani in campo! : Una curiosa statistica tutta… italiana: nel martedì di Champions League, nonostante ci sia Napoli e Inter in campo, è il PSG ad essere la squadra con più azzurri in campo Il martedì europeo che apre al 4° turno di Champions League vede ben due italiane in campo: l’Inter, impegnata contro il Barcellona e il Napoli che sfida il PSG. A dire la verità però, escluso il discorso geografico, Inter e Napoli questa sera hanno ben poco di ...

Champions - Inter e Napoli : che chance con Barcellona e Psg! : Il bicchiere è mezzo pieno: oggi Inter e Napoli possono dare lo strappo decisivo al discorso qualificazione. La metà vuota, però, si può riempire dei fantasmi di Barcellona e Psg. Una doppia sfida di ...