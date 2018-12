Inter | dalla Spagna | Modric rifiuta il rinnovo dal Real | l’offerta dei nerazzurri

Inter-Napoli - pioggia di Daspo emessi dalla Questura di Milano : Il Questore di Milano ha emesso diversi Daspo a seguito degli scontri dopo la gara tra Inter e Napoli del 26 dicembre In seguito ai violenti scontri tra ultras avvenuti la sera del 26 dicembre in via Novara, il Questore di Milano nella giornata di ieri ha emesso sette provvedimenti Daspo a carico di altrettanti ultras interisti. Lo rende noto la Questura. L’attività di indagine condotta dalla Digos ha permesso di individuare nove ...

Cori contro Koulibaly - l Inter 'Razzisti fuori dalla nostra storia'. Cristiano Ronaldo 'No alla discriminazione : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

L'Inter prende le distanze dalla Curva : 'Chi non comprende la nostra storia non ci appartiene' : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus , che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

Cori razzisti Inter-Napoli - il club prende le distanze dalla curva : “No a discriminazione” : Cori razzisti INTER NAPOLI, L’INTER prende POSIZIONE- Non si è fatta attendere la presa di posizione dell’Inter a seguito degli incresciosi fatti di ieri sera, prima e durante Inter-Napoli. Gli scontri fuori dallo stadio qualche minuto prima del fischio iniziale, i Cori discriminatori e razzisti nei confronti del Napoli e di Koulibaly, espulso poi da […] L'articolo Cori razzisti Inter-Napoli, il club prende le distanze dalla ...

Cori razzisti Inter-Napoli - Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly : il post del giocatore del Sassuolo : Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly dopo quanto accaduto ieri sera durante la sfida tra Inter e Napoli: il post social del giocatore del Sassuolo Kevin Prince Boateng si schiera al fianco di Kalidou Koulibaly dopo i Cori razzisti rivolti al difensore del Napoli dai tifosi dell’Inter durante il match di ieri a San Siro. “Io sono, tu sei, siamo tutti Koulibaly“, scrive sui social Boateng, oggi giocatore del ...

Live Inter-Napoli 0-0 Icardi dalla distanza : traversa : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Inter - Nainggolan sospeso e multato dalla società : Continua la crisi nera in casa Inter, sia in campo che fuori. I risultati stentano ad arrivare visto che nelle ultime partite sono arrivate due sole vittorie, contro il Frosinone e contro l'Udinese, e questo ha messo in discussione l'operato dell'allenatore, Luciano Spalletti, accusato di aver sbagliato alcune scelte di formazione, soprattutto nelle gare decisive. Anche fuori dal campo le cose non sembrano andare bene comunque, visto che ieri è ...

Inter - clamoroso alla Pinetina : Nainggolan sospeso dalla società : In estate si pensava che la stagione dell’Inter avrebbe avuto Radja Nainggolan tra i suoi punti cardine. In realtà, tra infortuni e ricadute, il belga finora ha dato un apporto limitatissimo alla squadra di Spalletti e ha fatto discutere più per quanto compiuto fuori dal campo che per le prestazioni. Le serate in discoteca, il vizio del gioco e più in generale una vita sregolata fino alla sospensione del club, appena concretizzatasi. ...

Dalla Spagna : l’Europa 'tremerebbe' - nel possibile 11 di Simeone all’Inter anche Modric : In casa Inter, nonostante al momento Dalla società tutti manifestano la loro fiducia nel tecnico, Luciano Spalletti, continuano i rumors su un possibile cambio di allenatore la prossima estate. Si è parlato molto di José Mourinho e Antonio Conte, ma un altro nome che potrebbe tornare in auge al termine di questa stagione è quello dell'attuale tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, che a fine anno potrebbe ritenere concluso il proprio ...

Luca Serafini : 'Inter eliminata dalla Champions per sfortuna e poca personalità' : Si potrebbe rinominare la recente storia dell'Inter, "una serie di sfortunati eventi".Perché di sfortunati eventi trattasi, se una squadra con la qualificazione agli ottavi della Champions praticamente in tasca, finisce per fallire miseramente. Il giornalista sportivo di fede milanista Luca Serafini, per molti anni nome di punta della redazione di Sportmediaset, è intervenuto ai microfoni della trasmissione sportiva Aspettando il weekend, su ...

Inter-Icardi - la clamorosa bomba dalla Spagna : la richiesta dello spogliatoio del Real Madrid : L’Inter non sta attraversando un buon momento, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’incredibile eliminazione in Champions League, i nerazurri non sono stati in grado di vincere contro il già eliminato Psv, mancata qualificazione che potrebbe portare brutte conseguenze anche per il futuro. Nel frattempo arrivano novità clamorose provenienti direttamente dalla Spagna, sono ritornate prepotentemente negli ultimi giorni le ...