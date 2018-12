Inter a porte chiuse | il commento del tecnico Spalletti

Inter - si valuta il ricorso per le gare a porte chiuse : Il club nerazzurro sta valutando se presentare o meno ricorso contro la squalifica di San Siro per due partite e la chiusura della curva L'articolo Inter, si valuta il ricorso per le gare a porte chiuse è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Quali partite giocherà l’Inter a porte chiuse? Calendario - programma - date e orari : stangata dopo i cori razzisti : L’Inter dovrà giocare due partite a porte chiuse e una terza senza il sostegno della Curva Nord (secondo anello verde). Lo Stadio San Siro sarà completamente deserto per le prossime due sfide casalinghe dei nerazzurri e si riempirà praticamente a metà in occasione del terzo incontro di questa serie. La sQualifica è arrivata dal giudice sportivo che ha optato per questa sanzione dopo i cori razzisti piovuti ieri dagli spalti nei confronti ...

