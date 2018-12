Incendio alla periferia di Parigi | sale a 4 il bilancio delle vittime

Incendio alla periferia di Parigi - 3 morti : tra le vittime due bambine di 3 e 7 anni : La tragedia si è consumata nella serata di giovedì in un appartamento a Bobigny, capoluogo del dipartimento della Senna-Saint-Denis, periferia nord di Parigi . L’ Incendio ha causato la morte di tre persone, due bambine e una ragazza di venti anni . Si contano anche dei feriti di cui tre in gravi condizioni.Continua a leggere

Incendio alla periferia di Parigi : morte 2 bambine e una ragazza : Grave Incendio nella serata di ieri in un’abitazione di Bobigny, in Seine-Saint-Denis, alla periferia di Parigi: sono morte due bambine di 3 e 7 anni e una ragazza di 20. Altre due persone sono state ricoverate e versano in gravi condizioni, altre due hanno riportato ferite leggere. Non si conoscono ancora le cause dell’Incendio che i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e poi spegnere in circa due ore. L'articolo Incendio ...