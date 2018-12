Incendio alla periferia di Parigi | muoiono due bambine e una ragazza

Incendio alla periferia di Parigi : morte 2 bambine e una ragazza : Grave Incendio nella serata di ieri in un’abitazione di Bobigny, in Seine-Saint-Denis, alla periferia di Parigi: sono morte due bambine di 3 e 7 anni e una ragazza di 20. Altre due persone sono state ricoverate e versano in gravi condizioni, altre due hanno riportato ferite leggere. Non si conoscono ancora le cause dell’Incendio che i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e poi spegnere in circa due ore. L'articolo Incendio ...

Incendio a Senna Comasco - distrutto deposito Green Farm : allarme per nube di fumo / FOTO : Senna Comasco , Como, , 25 dicembre 2018 - Notte di Natale di lavoro per i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare diverse ore prima di riuscire a domare un grosso Incendio che ha completamente ...

Allarme Incendio - nella notte - al "Burger King" di Borgo San Dalmazzo : intervento dei Vigili del fuoco : I Vigili del fuoco di Cuneo sono intervenuti, nella notte, per un Allarme incendio partito all'interno dello stabile che ospita uno dei punti della catena "Burger King". Una volta giunti sul posto, i ...

Roma - l’allarme degli esperti : “Più rischi di asma e infarto dopo l’Incendio del Tmb Salario” : Più rischi di attacchi d’asma ma anche di infarti e ictus, nella capitale, per le persone più fragili, con problemi respiratori e cardiovascolari. Colpa dell’aumento dei livelli di diossina e di polveri legato all’incendio del Tmb Salario a Roma. Ad esprimere la preoccupazione dei medici per i propri pazienti è Laura Reali, pediatra di famiglia di Roma dell’Associazione culturale pediatri (Acp) e dell’Isde medici ...

Roma - Incendio nell’ospedale Spallanzani : muore paziente - evacuato reparto : Tragedia all’ospedale Lazzaro Spallanzani dove un paziente è morto carbonizzato nella stanza dove era ricoverato. Ancora non chiare le cause, forse l’uomo si sarebbe dato fuoco volontariamente, forse si è addormentato con una sigaretta accesa. L’allarme, su segnalazione dall’interno del nosocomio del Portuense, è scattato oggi intorno alle 16,30 e sono subito intervenuti i vigili del fuoco con ben tre squadre, gli agenti di polizia ...

Vasto Incendio di sterpaglie in via Scarfoglio tra Napoli e Pozzuoli : il fumo visibile dalla Tangenziale : Pozzuoli - Un incendio sta interessando da circa un'ora e mezza la zona di via Scarfoglio di confine tra i comuni di Napoli e Pozzuoli. Moltissime le telefonate giunte al numero 115 dei vigili del ...

Incendio ad Andorno vicino alla stazione dei carabinieri : Vigili del fuoco all'opera a Andorno Micca nel tardo pomeriggio di oggi. L'Incendio di sterpaglie era nelle vicinanze della caserma dei carabinieri. Dopo aver spento le fiamme i pompieri hanno ...

Incendio Roma - scatta l’allarme diossina : “chiudete le finestre ma soprattutto evitate attività all’aperto e non mangiate cibi prodotti in quella zona” [FOTO] : 1/13 Ufficio Stampa Vigili del Fuoco/LaPresse ...

Allarme Incendio - scuola evacuata Un mistero l'odore di bruciato in bagno : Doppio intervento dei vigili del fuoco alla scuola media Tommaso Grossi di via Amendola, nella struttura del don Guanella. Attorno alle 10 la prima chiamata a causa di un pregnante odor di bruciato ...

Usa - Incendio in casa : morti 5 bambini - la mamma si salva lanciandosi dalla finestra : La tragedia domenica sera nella città di Youngstown, nello Stato americano dell’Ohio. Una giovane donna di 26 anni è rimasta ferita nell’incendio scoppiato nella sua abitazione mentre i suoi figli, due gemelli di 9 anni e i fratelli di 3, 2 e 1 anno, sono morti. Feriti anche due vigili del fuoco.Continua a leggere

REGGIO EMILIA - Incendio IN UN PALAZZO : 2 MORTI E 40 INTOSSICATI/ Ultime notizie - allarme cantine occupate - IlSussidiario.net : REGGIO EMILIA, INCENDIO in un PALAZZO di quattro piani: 2 MORTI e 2 bambini feriti gravi. Ultime notizie, circa 40 intossicate. allarme cantine occupate.

Siena : Incendio in locomotore di un treno alla stazione di Poggibonsi : Un incendio è divampato in un locomotore di un treno passeggeri alla stazione ferroviaria di Poggibonsi (Siena): nessuna persona è rimasta coinvolta. Il traffico ferroviario ha subito rallentamenti solo sul binario occupato dal treno interessato e su quello adiacente. Sul posto il personale Rfi, ed i vigili del fuoco del comando di Siena e dei distaccamenti di Poggibonsi e Petrazzi. L'articolo Siena: incendio in locomotore di un treno alla ...

Incendio nella notte alla Madama Oliva - operaio intossicato : L'Aquila - Un vasto Incendio è divampato nel magazzino dello stabilimento dell'azienda 'Madama Oliva' a Carsoli, in località Recocce. I primi a intervenire sono stati i dipendenti che, arrivati per il turno del mattino intorno alle 5.30, visto del fumo hanno tentato di contenere le fiamme, poi hanno chiamato i Vigili del Fuoco, arrivati da Avezzano e L'Aquila. Sul posto anche forze dell'ordine e il 118 con ...

Aosta - una colonna di fumo sulla città per un Incendio alla Cogne : La rottura di un pistone convince l'azienda a ascaricare l'acciaio fuso in una fossa di raccolta . Non è interessata l'area con sostanze radioattive