In Gran Guardia le collezioni del Museo AMO

IN Gran Guardia il Concerto di Capodanno a ricordo del direttore d'orchestra DE Mori : L'evento, promosso da Uisp , Unione Italiana Sport Per tutti, " Comitato Territoriale Verona e Comune, è abbinato ad una raccolta fondi per sostenere i progetti "Smuovi la Salute", per i bambini di ...