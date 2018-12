Il prodotto più consumato al mondo nel 2018? E’ un cibo italiano

Nintendo Switch è stato il prodotto gaming più venduto durante il Cyber Monday : Nintendo Switch è stato il prodotto gaming più venduto durante il breve periodo del Cyber ​​Monday, come segnala Nintendoenthusiast.Il Cyber ​​Monday è la seconda giornata di shopping più vicina al Black Friday. I rivenditori di tutto il mondo offrono fantastiche offerte per i consumatori e, a quanto pare, un articolo che un sacco di gente prenderà per Natale quest'anno è uno Switch. Secondo Adobe Insights, Nintendo ...