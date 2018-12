Il pensiero di Jovanotti per gli animali di Ossaia | con una donazione da record per gli

optimaitalia

(Di venerdì 28 dicembre 2018)Arriva puntuale ildiper glidi. Il carico di donazioni per il 2018 ha fatto segnare un nuovo, con 23 quintali di cibo recapitato agli ospiti del canile che potranno così iniziare il 2019 in maniera più serena. L'amore per glidimostrato dall'artista di Cortona non è una novità, dal momento che - nella sua residenza toscana - non manca lo spazio per cani e gatti poco fortunati e adottati dae da sua moglie Francesca Valiani. I coniugi Cherubini, che avevano già adottato uno degli ospiti del canile cortonese, sono ora a lavoro per la realizzazione di un ricovero per gatti abbandonati il cui progetto è affidato alla professionalità del dottor Alberto Brandi al qualesi è spesso rivolto per la cura dei suoi amici a quattro zampe. Lorenzo Cherubini ha anche sostenuto una raccolta fondi per il canile di ...