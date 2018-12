Il mondo è ottimista | l’Africa è il continente più fiducioso | l’Italia tra i Paesi più

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Sono stati pubblicati i risultati della 42ª edizione del sondaggio mondiale di fine anno su previsioni, aspettative e speranze dei cittadini di 55di tutto il, condotto da Gallup International, il più grande network mondiale di istituti di ricerca indipendenti, di cui Doxa è partner pere socio fondatore: a livello mondiale, l’ottimismo continua a dominare sul pessimismo eè risultato ilpiù(con Ghana in testa). Tra ipiù fiduciosi spiccano Messico, India, Stati europei extra-Ue (con Albania in testa) e Stati Uniti; mentreè tra ipiù pessimisti al, accanto a Giordania, Libano, Corea del Sud e Hong Kong. L’indagine ha anche chiesto alle persone se secondo loro il 2019 sarà un anno di pace oppure no, ed è emersa una leggera prevalenza di pareri sfavorevoli: il 34% degli intervistati a livello globale si ...