Il ceto medio | ancora | tartassato

Manovra - Morando - Pd - : 'Il conto sarà salato e lo pagherà il ceto medio-basso' : 'Questa Legge di bilancio è gravemente dannosa per l'economia italiana perché dei due principali problemi strutturali del Paese - la produttività che non cresce o cresce troppo poco e il debito pubblico troppo alto - il primo non viene neppure sfiorato ...

A ceto di mele - un rimedio contro l’insonnia : L’insonnia è un problema che affligge tantissime persone e che si può risolvere facilmente con un rimedio naturale: l’ Aceto di mele . Questa bevanda, utilizzata per condire le insalate e insaporire i secondi piatti, è utile per rilassare i muscoli, sconfiggere l’ansia e migliorare il sonno. L’ Aceto di mele presenta moltissimi benefici: disintossica l’organismo e lo depura, abbassa l’indice glicemico, favorendo ...

Sondaggio Noto - campanello d'allarme per il governo Lega-M5s : il ceto medio lo boccia : Il ceto medio ha paura , 'percepisce questo governo , frutto del contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle , come assai lontano dai suoi bisogni, dalle sue aspettative. Ritiene , vedi il reddito di ...

Mal di gola - l’aceto di mele come potente rimedio naturale : Il rimedio migliore contro il mal di gola? l’aceto di mele, un potente antibatterico, in grado di spegnere l’infiammazione e contrastare diverse patologie. Sin dall’antichità questo alimento veniva utilizzato per curare alcune malattie, sfruttando i suoi numerosi benefici per l’organismo. l’aceto di mele viene ottenuto tramite la fermentazione dell’idromele, con una ricetta antichissima, tanto che era conosciuta persino dai Faraoni d’Egitto, ...