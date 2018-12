Il Cavaliere Oscuro film stasera in tv 28 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Stasera in tv: 'Il cavaliere oscuro' su Italia 1 - FilmFilmFilmF : Stasera in tv: 'Il cavaliere oscuro' su Italia 1 - carmenFashionCr : Stasera in tv: 'Il cavaliere oscuro' su Italia 1 #cinema - BatmanCrimeSolv : #Gotham Stagione 5: arriva il Cavaliere Oscuro -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Ilè ilin tv venerdì 282018 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVMa prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTEDA VEDERE A NATALEDISNEY NATALIZI TUTTO SUL #NATALEIlin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Dark Knight DATA USCITA: 23 luglio 2008 GENERE: Azione, Fantasy ANNO: 2008 REGIA: Christopher Nolan: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman, Eric Roberts, Aaron Eckhart, Anthony Michael Hall, Monique Gabriela Curnen, Michael Jai ...