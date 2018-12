Il Boxing Day in Premier | 35mila spettatori in media e stadi pieni al 97%

Boxing Day della Serie A - oltre 5 milioni su Sky Sport. Record Sky Calcio Club : Nell'intera giornata di Santo Stefano dedicata per la prima volta al Boxing Day della Serie A, sono stati oltre 670 mila gli spettatori medi che hanno scelto i canali Sky Sport, con il 6% di share. In primo piano la Serie A con 5 milioni di spettatori medi cumulati per i match della 18^giornata: da segnalare gli ascolti delle partite delle 15 (tra cui Atalanta-Juventus e Diretta Gol), che hanno raccolto in media davanti alla tv 1 milione 847 ...

Il desolante fallimento del Boxing Day all'italiana : un morto - razzismo e polemiche. Ma il calcio non si ferma : sabato di nuovo in campo : Due turni di squalifica per Koulibaly preso di mira dai cori razzisti di San Siro, due giornate a porte chiuse per l'Inter e un ulteriore match con il secondo anello verde senza spettatori, un ultrà del Varese morto negli scontri del pre-partita, e la consueta quanto stucchevole scia di polemiche. È il lascito della prima giornata di campionato nel Boxing Day, tradizione ultracentenaria tutta inglese di far disputare i match della ...

Il presidente della Lega Serie A non nasconde l'amarezza per gli incidenti avvenuti in occasione di Inter-Napoli

Micciché Serie A Boxing Day. Per la prima volta anche la Serie A ha avuto il suo "Boxing Day" ed è scesa in campo interamente nella giornata di Santo Stefano, sulla scia di quanto accade ormai da tempo in Inghilterra. L'esperimento non può dirsi però pienamente riuscito. Gli incidenti che si sono verificati prima e

Numeri di rilievo per le gare di Santo Stefano: sei squadre hanno avuto spettatori maggiori rispetto alla media stagionale. Serie A, oltre 250mila spettatori allo stadio per il Boxing Day

Calcio - Serie A : il primo Boxing Day di sempre termina con un Inter-Napoli di fuoco. Decide Lautaro Martinez al 91° : Un Inter-Napoli infuocato chiude il primo Boxing Day della Serie A italiana di sempre, rappresentato dalla 18° giornata. Vincono i nerazzurri all’ultimo respiro con una rete al 91° minuto di Lautaro Martinez che fa esplodere San Siro: tanto rammarico in casa Napoli, soprattutto per la tripla occasione mancata pochissimi minuti prima con Handanovic e Asamoah (quest’ultimo sulla linea) che salvano il risultato. Non mancano le polemiche, dovute ...

Serie A Basket - 12ª Giornata – Boxing Day amaro per Venezia : ko casalingo contro Trieste e Milano va in fuga : Venezia sconfitta nel Boxing Day della 12ª Giornata della Serie A di Basket: la formazione di coach De Raffaele si arrende a Trieste e perde terreno dalla capolista Milano Boxing Day amaro per Venezia! La formazione veneta era chiamata al successo dopo la vittoria dell’Olimpia Milano di ieri contro Brescia, ma i ragazzi di coach De Raffaele sono crollati in casa contro Trieste (75-83). Primo quarto a ritmi bassi fra le due squadre che si ...

Premier League - i risultati del Boxing Day (oggi 26 dicembre). Vola il Liverpool in testa - crolla il Manchester City - doppietta Pogba : Il Boxing Day ha come sempre regalato emozioni, la grande tradizione del calcio inglese prevede che un turno di campionato si giochi a Santo Stefano e il clima di festa si percepisce in tutti gli stadi della Premier League. Sono arrivati diversi risultati pirotecnici: l’Everton ha espugnato il campo del Burnley con un roboante 5-1 (spicca la doppietta di Digne), il Liverpool ha surclassato il Newcastle per 4-0 (Lovren apre le marcature, ...

Finalmente il Boxing Day all'italiana : tutta la Serie A in campo : Dopo anni facciamo come la Premier League con un super programma di partite a Santo Stefano. San Siro pieno per Inter-Napoli

66 gol in 10 partite : nel 1963 il Boxing Day di Premier League più divertente della storia : Dici Boxing Day, pensi alla Premier League. Quella del 26 dicembre è per gli inglesi una delle giornate più tradizionali e suggestive dell'intero campionato. Il "giorno della scatola" è infatti una ...