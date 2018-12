Il 2019 inizia con 26 euro in meno a famiglia

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

SALDI INVERNALI 2019 - QUANDO INIZIANO? DATA E CALENDARIO/ Sconti regione per regione ma occhio alle fregature! : SALDI INVERNALI 2019, DATA e CALENDARIO regione per regione: QUANDO iniziano gli Sconti, regole e consigli per evitare le truffe.

Cosa fare a Roma a Capodanno per iniziare bene il 2019 : Natale nei musei in festa A Natale i Musei Civici di Roma fanno festa con un ricco programma di mostre, eventi, spettacoli e attività didattiche con l' apertura straordinaria il 1° gennaio. ...

Saldi inverno 2019 - ecco quando iniziano : il calendario regione per regione : Il Natale è ormai alle spalle e gli appassionati dello shopping sono pronti a lanciarsi sui Saldi inverno 2019. quando iniziano? ecco il calendario regione per regione per le spese pazze di...

Saldi 2019 - quando iniziano gli sconti invernali città per città : Saldi 2019, quando iniziano gli sconti invernali città per città Ad eccezione di Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta, in tutta Italia è il 5 gennaio la data stabilita per dare il via agli sconti. La durata, invece, varia da regione a regione Parole chiave: ...

Saldi inverno 2019 - quando iniziano. Le date regione per regione : Fra pochi giorni si apre la corsa allo shopping. I consigli per evitare le fregature. Ma il Codacons: "Meglio il 'Black friday'"

Tennis - inizia la stagione 2019. Primi tornei ATP e WTA stagionali : dove saranno impegnati gli italiani? Fognini debutta ad Auckland - Camila Giorgi a Brisbane : Mancano pochi giorni alla ripresa dell’attività del Tennis: la stagione 2019 è davvero alle porte, ed allora è tempo di scoprire cosa faranno i giocatori italiani più in vista, capitanati da Fabio Fognini nel settore maschile e da Camila Giorgi in quello femminile. Partiamo da Fognini: il numero 13 del mondo (e miglior portacolori dell’Italia) non comincerà dalla prima settimana di Tennis, ma dalla seconda, giocando l’ATP 250 ...

Us Acli Sport. Il Presidente Pepe : "Pronti ad un 2019 ricco di iniziative. Bilancio positivo" : Il Presidente dell'US Acli Alessandro Pepe ha parlato entusiasticamente delle attività svolte nel 2018. Ben sessanta sono state le iniziative realizzate dalla nostra organizzazione ha aggiunto e siamo ...

Tennis - quando inizia la stagione 2019? Il calendario e le date dei primi tornei stagionali. Come vederli in tv : Sta per ripartire la stagione 2019 del Tennis mondiale sia in campo maschile che in campo femminile. Mentre tra gli uomini si cerca di capire se Novak Djokovic potrà ripetere la spettacolare seconda parte di 2018, quali sono le intenzioni di Roger Federer e Rafael Nadal, dove possono arrivare le nuove leve e se Juan Martin Del Potro saprà di nuovo ambire a vette altissime, tra le donne i quesiti riguardano tutti Simona Halep, con la rumena ...