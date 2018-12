Il 2019 è il futuro | dall’addio al chilogrammo al Dna modificato negli embioni | ecco

Piani ASUS per il 2019 : cosa c’è nel futuro dell’OEM? : I progetti ASUS per il futuro non prevedono l'utilizzo del notch, né prospettare rinunciare ad aumentare il rapporto screen-to-body. Stando alle immagini di alcuni brevetti depositato dal produttore presso l'EUIPO, una prima soluzione potrebbe prevedere l'inclusione di un modulo a scorrimento ad incorporare una o più fotocamere anteriori (strada che abbiamo già visto intraprendere da altri OEM). In seconda battuta ci sarebbe da forare il display ...

Volkswagen tra passato - presente e futuro alla Ice Race 2019 : Le vetture che hanno fatto la storia del motorsport del marchio tedesco daranno spettacolo su un circuito ghiacciato a Zell...

Giornata per la vita 2019 : 'È vita - è futuro'. Il messaggio della Cei : , 6, Papa Francesco, Discorso ai partecipanti all'incontro promosso dall'Associazione Scienza e vita, 30 maggio 2015. , 7, Papa Francesco, Conferenza Stampa nel volo di ritorno dal Messico verso Roma,...

Giro d’Italia 2019 - diretta tv a rischio sulla Rai. Auro Bulbarelli : “Cifra troppo alta ma faremo l’impossibile”. Quale futuro per la Corsa Rosa? : Il Giro d’Italia 2019 rischia davvero di non essere trasmesso sui canali Rai. La RCS Sport, società organizzatrice della Corsa Rosa, ha infatti chiesto 18 milioni di euro all’anno per la messa in onda delle principali corse ciclistiche su suolo italiano (nel pacchetto sono comprese anche Giro di Lombardia, Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico): una cifra giudicata troppo elevata dal network pubblico che attualmente paga 12 milioni di ...

Il futuro di Destiny 2 svelato da Bungie : novità Stagione 5 e roadmap fino ad agosto 2019 : Destiny 2 riserverà ai propri giocatori tante novità, sia a pagamento che gratuite, per la Stagione 5 e il prossimo futuro. Di recente infatti Bungie ha svelato tutti i dettagli sulla season 5 di Destiny 2, la Stagione della Forgia, offrendo così anche una serie di anticipazioni sul futuro delle prossime stagioni e il Pass Annuale. In realtà la Stagione 5 è appena iniziata e ha introdotto nel gioco nuove Armi del Pinnacolo che possono essere ...

SBK 2019 - Dall'Igna : 'Ducati - In futuro anche endurance' : Il pensiero del direttore generale di Ducati Corse raccolto dai giornalisti presenti a Jerez per i test Superbike, e da mercoledi MotoGP, In futuro anche endurance "L'Endurance è una serie molto ...

Wired Trends 2019 : il lavoro 4.0 tra intelligenza artificiale e competenze del futuro : (foto: Zoe Vincenti) Per rimanere occupati nel tempo, il paradigma chiave è quello della formazione continua, sia nelle competenze hard sia in quelle soft. Da qui si è partiti questa mattina nel primo dei sei eventi di Trends 2019 organizzati da Wired e da Ipsos per il lancio del numero invernale del magazine, che è dedicato al mondo nel prossimo anno e alle parole del futuro. Lunedì 26 novembre, presso il Milano Luiss Hub for makers and ...

F1 - Wolff disegna il futuro di Ocon : “sarà terzo pilota Mercedes nel 2019 - lavorerà molto al simulatore” : Il team principal della Mercedes ha parlato del futuro del pilota francese, sottolineando come farà da riserva nella prossima stagione Tutte le porte si sono chiuse per Esteban Ocon, l’ultima è stata quella della Williams che ha scelto Kubica per affiancare Russell nel 2019. Per il francese dunque non resta che rimanere all’ovile Mercedes, imparando i segreti della monoposto e puntare al posto di Bottas per il 2020. Photo4 / ...

Nazionali Under - il futuro è adesso : il 2019 sarà l'anno azzurro? : L'Italia calcistica sta aprendo le porte al ricambio generazionale, col c.t. Roberto Mancini che si sta facendo carico in prima persona del ringiovanimento della Nazionale. Donnarumma, Barella e ...

Italia-Portogallo - Nations League 2019 : gli Azzurri sapranno guardare al futuro o torneranno indietro di un anno? : Se qualcuno pensa che Italia-Portogallo di domani sera (ore 20.45 a San Siro) sarà una partita di poco conto, bene, si sbaglia di grosso. Il nostro ultimo impegno nel Gruppo 3 della Nations League 2019 rischia di diventare un match spartiacque per il futuro della nostra Nazionale di calcio. Per quale motivo? La spiegazione è inevitabile. Un anno fa esatto, giorno più giorno meno, l’Italia veniva estromessa dai Mondiali di Russia 2018, ...

Giro d’Italia 2019 - Davide Cassani : “Moscon può indossare la maglia rosa e fare classifica al Tour in futuro. Percorso adatto a Nibali” : Ieri è stato presentato il Giro d’Italia 2019 negli studi Rai di Milano. Si è alzato il velo sul Percorso della prossima Corsa rosa che si correrà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Si preannuncia grande spettacolo sulle strade del Bel Paese perché il tracciato è molto variegato e intrigante, con tre cronometro ma anche tantissime salite tra cui spiccano Gavia e Mortirolo. All’evento di presentazione non poteva mancare Davide ...