I video musicali più visti nel 2018 | su YouTube

I migliori 10 video musicali del 2018 : 10. Aphex Twin - T69 Collapse (diretto da Weirdcore)9. Tierra Whack - Whack World (diretto da Thibaut Duverneix and Mathieu Léger)8. Liberato - Intostreet / Je te voglio bene assaje (diretti da Francesco Lettieri)7. Kendrick SZA - All The Stars (diretto da Dave Meyers & the little homies)6. The Blaze - Heaven (diretto da The Blaze)5. Janelle Monae - Pynk (diretto da Emma Westenberg)4. Vince Staples - FUN! (diretto da Calmatic)3. Drake - ...

Nesli : ecco la sua top 3 dei videoclip musicali che ama di più : Un classifica speciale The post Nesli: ecco la sua top 3 dei videoclip musicali che ama di più appeared first on News Mtv Italia.

Rocco Hunt ci ha spiegato perché i video musicali sono ancora così importanti : Ecco la nostra video intervista The post Rocco Hunt ci ha spiegato perché i video musicali sono ancora così importanti appeared first on News Mtv Italia.

Ermal Meta ci ha raccontato perché i videoclip musicali sono così importanti : Come non essere d'accordo con lui! The post Ermal Meta ci ha raccontato perché i videoclip musicali sono così importanti appeared first on News Mtv Italia.

Lorenzo Fragola ci ha raccontato qual è il suo rapporto con i videoclip musicali : Guarda la nostra video intervista The post Lorenzo Fragola ci ha raccontato qual è il suo rapporto con i videoclip musicali appeared first on News Mtv Italia.