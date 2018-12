I Soundgarden si riuniranno nel 2019? Il batterista suona in un video prima del concerto

optimaitalia

(Di venerdì 28 dicembre 2018)UndelMatt Cameron ripreso dal basso mentreil suo riff di Drawing Flies è comparso in rete, scatenando la curiosità su tutti i canali social: isinel? Ancora non esiste risposta, ma tra le ipotesi si tratta delle prove per iltributo al compianto Chris Cornell che si terrà il 16 gennaiopresso il "The Forum" di Los Angeles.L'evento, intitolato "I am the Highway: A Tribute to Chris Cornell" prevede l'esibizione deima anche le performance dei Temple of the Dog, degli Audioslave, dei Foo Fighters, dei Metallica, di Ryan Adams e di tanti altri. Chris Cornell si tolse la vita nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2017 in una stanza d'albergo di Detroit, poco dopo un'esibizione con i. I proventi deldel 16 gennaio andranno alla Chris and Vicky Cornell Foundation e alla Epidermolysis ...