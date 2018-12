Hotel Rigopiano | nuovo fascicolo | 7 indagati per depistaggio

Rigopiano - sette indagati per depistaggio : "Nascosero la chiamata di soccorso fatta dall'Hotel" : C'è un nuovo fascicolo di indagine per la tragedia dell'Hotel Rigopiano: la Procura di Pescara ha notificato 7 avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale della Prefettura di Pescara, compreso l'ex prefetto Francesco Provolo. L'accusa è di aver occultato il brogliaccio delle segnalazioni del giorno 18 gennaio 2017 alla Squadra Mobile di Pescara per nascondere la chiamata di ...

Valanga Hotel Rigopiano : aperto nuovo fascicolo nell’inchiesta con 7 indagati : La Procura della Repubblica di Pescara ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano nel Comune di Farindola (Pe), spazzato via da una Valanga il 18 gennaio 2017, in cui sono morte 29 persone tra ospiti e personale dell’albergo. L’indagine condotta dal Procuratore Capo Massimiliano Serpi e dal Sostituto Procuratore Andrea Papalia, con i Carabinieri Forestali di Pescara comandati dal tenente ...

Rigopiano - indagine per depistaggio : 7 sotto accusa. “Nascosero brogliacci delle richieste di soccorso dall’Hotel” : Frode in processo penale e depistaggio. Con queste accuse 7 persone sono indagate in un nuovo filone d’inchiesta sulla tragedia dell’hotel Rigopiano, seppellito da una valanga il 18 gennaio 2017. La procura di Pescara guidata da Massimiliano Serpi sospetta che l’ex prefetto Francesco Provolo e altri funzionari della prefettura di Pescara abbiano occultato il brogliaccio delle segnalazioni del giorno della tragedia alla squadra ...

Rigopiano - il Comune sapeva dell'Hotel isolato : 'Stessero al caldo' - : Secondo un'informativa dei carabinieri, era noto lo stato in cui si trovava l'albergo, travolto da una valanga in cui morirono 29 persone. Emerge anche una telefonata "scomparsa": una delle vittime ...

Rigopiano - il Comune sapeva dell'Hotel isolato : "Stessero al caldo" : Rigopiano, il Comune sapeva dell'hotel isolato: "Stessero al caldo" Secondo un’informativa dei carabinieri, era noto lo stato in cui si trovava l’albergo, travolto da una valanga in cui morirono 29 persone. Emerge anche una telefonata “scomparsa”: una delle vittime aveva chiesto soccorsi, ma fu ...

Tragedia Rigopiano - il Comune sapeva dell’Hotel isolato : “Se ne stiano al caldo” : Nell'informativa dei carabinieri emerge un sms inviato dalla fidanzata a Gabriele D'Angelo, una delle vittime: "Mi hanno detto che la turbina dovrebbe partire". Il ragazzo - peraltro autore di una telefonata alla prefettura, poi scomparsa dai registri - sottolinea inoltre come “la situazione presso l’hotel fosse diventata insostenibile".Continua a leggere

Rigopiano - il Comune di Farindola sapeva dell'Hotel isolato : 'Stiano tranquilli al caldo' : Il Comune di Farindola conosceva perfettamente le condizioni d'isolamento dell'hotel Rigopiano . E' quanto si legge nell'informativa dei carabinieri forestali di Pescara che riguarda l'inchiesta sul ...

Valanga Rigopiano : nel mirino della Procura il permesso per la ristrutturazione dell’Hotel : Nel mirino della Procura di Pescara c’e’ anche il permesso rilasciato nel 2006 per la ristrutturazione del complesso alberghiero Hotel Rigopiano. Questo filone dell’inchiesta riguarda Marco Paolo Del Rosso, l’imprenditore che chiese l’autorizzazione a costruire il resort, Antonio Sorgi, direttore della Direzione parchi territorio ambiente della Regione Abruzzo e, ancora una volta, il tecnico comunale Enrico ...

Rigopiano - l’Hotel non doveva essere costruito e la prefettura doveva attivare il centro soccorsi : Chiusura indagine per la valanga che due anni fa uccise 29 persone nel crollo dell’hotel di Farindola. Indagate 24 persone tra sindaci, amministratori e funzionari pubblici

Rigopiano - chiusa l’inchiesta. Le accuse dei pm : “L’Hotel andava chiuso”. E l’ex prefetto Provolo “ha mentito al governo” : Se i funzionari della Regione Abruzzo avessero completato la carta del rischio valanghe, prevista dal 1992, l’hotel Rigopiano sarebbe stato chiuso nei mesi invernali. E lo stesso provvedimento sarebbe stato preso se il Comune di Farindola avesse adottato un Piano regolatore generale nuovo. Ci sono queste due “negligenze” alla base della strage all’interno della Spa il 18 gennaio 2017, quando le mura della struttura ...

Rigopiano - il pm : 'Il Comune doveva impedire la costruzione dell'Hotel' : "Il Comune di Farindola non avrebbe dovuto rilasciare i permessi edilizi per l'hotel di Rigopiano". Lo si legge nei capi d'imputazione che riguardano dirigenti e politici del Comune. Nel gennaio 2017 ...

Chiuse le indagini per la tragedia di Rigopiano | Procura : "Quell'Hotel non andava edificato" : Chiusa l'indagine: rischio processo per 24 persone e una società. Le accuse, a seconda delle posizioni, vanno dall'abuso d'ufficio, falso, e abusi edilizi, fino al disastro e omicidio colposi.

Si è conclusa l’inchiesta per i morti dell’Hotel Rigopiano : ci sono 25 indagati : La procura di Pescara ha concluso l’inchiesta sulla vicenda dell’Hotel Rigopiano, che il 18 gennaio del 2017 fu semidistrutto da una valanga di neve che si era staccata per via di una scossa di terremoto e in cui morirono 29 persone,

Valanga Hotel Rigopiano : chiuse indagini per 25 indagati : I carabinieri forestali del Comando Provinciale di Pescara stanno notificando a 25 indagati, 24 persone e una società, la richiesta di chiusura indagini per la vicenda di Rigopiano nella quale, a causa di una Valanga che investì l’hotel il 18 gennaio 2018, morirono 29 persone. Sette i reati ipotizzati: disastro colposo, lesioni plurime colpose, omicidio plurimo colposo, falso ideologico, abuso edilizio, omissione d’atti ...