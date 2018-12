Hostess lavora a Natale | suo padre acquista 6 biglietti per starle accanto

dilei

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Un papà ha deciso di viaggiare al fianco di sua figlia a. Seiprenotati per far sentire la giovanein famiglia.è un periodo decisamente particolare, in cui tutti torniamo un po’ bambini e andiamo a caccia di storie che possano farci ritrovare fiducia nel mondo. A volte questo accade, a volte no. Spesso episodi emozionanti si verificano e nessuno può saperlo se non i diretti interessati. Capita però, di rado, che tutto funzioni alla perfezione e venga offerta al web una finestra su un mondo roseo, in questo caso composto da uno splendidoche ama immensamente sua figlia.Questa è la storia di Hal Vaughan, che ha deciso di non lasciare sola sua figlia proprio a. Lei, Pierce Vaughan, è unae proprio nei giorni delle festività natalizie si è ritrovata a dover spiccare più volte il volo. Il 25 dicembre però suoha prenotato ben ...