Governo | per Quota 100 e reddito di cittadinanza si pensa ad un unico DL a gennaio

Giuseppe Conte conferma - verso il rimpasto di Governo : ecco che teste stanno per saltare : Nella conferenza stampa-fiume di fine anno, incalzato dalla domanda di un cronista, Giuseppe Conte non smentisce il fatto che l'ipotesi di un rimpasto sia all'orizzonte: "Questo è un discorso che un po' esula dalla sensibilità e dalla visione del presidente del Consiglio - premette il premier -. L’e

Conte : «Governo è assolutamente innovativo - amalgama perfettamente riuscita» : Il premier alla conferenza stampa di fine anno: «Rivendico la natura populista della maggioranza che guida il Paese»

Conte - conferenza stampa di fine anno : “Il nostro non è il Governo delle lobby. Taglio sprechi? Per farlo bene serve tempo” : “La manovra in discussione si pone in continuità con gli impegni assunti, continuità e coerenza. In passato si facevano delle promesse, si assumeva il governo e poi di volta in volta le decisioni. Il nostro modus condizionerà qualsiasi futura esperienza di governo“. Nella sua prima conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della legge di bilancio, “prima tappa significativa del progetto ...

Ires per no-profit in Manovra - il Governo fa dietrofront | Conte e Di Maio assicurano : "La norma cambierà" : Il premier Conte e ii due vice che "si impegnano a una correzione" nel primo provvedimento utile. Venerdì l'atto finale della legge di bilancio

IRES AL 24% PER IL NON PROFIT/ Dietrofront del Governo : perché la Chiesa resta nel mirino? : Il Dietrofront del governo sull'IRES al non PROFIT rilancia il problema dei poveri, ma non smentisce "un atteggiamento preoccupante verso la Chiesa".

Chi sono gli esperti di AI e blockchain selezionati dal Governo : (foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) Sessanta tra docenti universitari, avvocati, imprenditori ed economisti, tra i 28 e i 64 anni. Il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato i nomi degli esperti che a partire dal prossimo gennaio si occuperanno di elaborare la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain. Cinquanta uomini e dieci donne che avranno il ...

Sisma Etna - Governo vuole sospendere mutui per i terremotati : In manovra ci sarebbero 850 milioni come prima risposta al dissesto idrogeologico, e altrettanti fondi per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici. Inoltre, come annunciato in conferenza stampa a Catania dal vicepremier Salvini, il ministro Bussetti garantirà 20 milioni per la riapertura degli edifici scolastici, qualora fossero stati danneggiati dal Sisma.Continua a leggere

La retromarcia del Governo sulla tassazione per gli enti no profit. Di Maio : “La norma cambierà” : La norma sulla tassazione dell’Ires per gli enti no profit «va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, che spiega che la norma non può essere cambiata subito in manovra ...

Manovra - gli universitari contro il Governo : “Usate i giovani per fare cassa” : Il Consiglio nazionale degli studenti universitari accusa il governo di voler fare cassa sulle spalle dei giovani e del mondo dell'istruzione, con tagli previsti per 100 milioni di euro: "Per finanziare altre vostre priorità, avete deciso di fare cassa alle spese dell’Università e di tutte le sue componenti. Riconosciamo, quindi, che l’istruzione non è realmente una vostra priorità".Continua a leggere

Manovra - sabato alle 11 deputati Pd in piazza : 'Governo pericoloso' : Roma, 27 dic., askanews, - 'sabato alle 11 a Roma, davanti alla Camera dei deputati a Montecitorio. Contro un governo pericoloso per gli italiani. Contro una Manovra che raddoppia le tasse al ...

Sondaggi - fiducia al 60% per il Governo : Conte meglio di Renzi e Berlusconi : I Sondaggi premiano ancora una volta il governo Conte, al quale gli italiani riservano una fiducia nettamente al di sopra della media dei predecessori grazie all’ininterrotta “luna di miele” tra elettori e rappresentanti delle istituzioni. Seppur nell’ambito di una frenata generale dei partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle si difendono al meglio dal temuto calo di consensi che solitamente accompagna il passare del tempo per qualsiasi ...

Tunisia - giornalista si dà fuoco per protesta contro il Governo e muore : Terribile tragedia in Tunisia, dove un giornalista di una tv locale, Abderrazak Zorgui, si è dato fuoco per protestare contro il Governo turco, accusato dallo stesso Zorgui di favorire ancora la corruzione e di non dare lavoro a chi è disoccupato. Una situazione precaria che, quindi, sarebbe anche quella dei giornalisti. Il cronista, prima del gesto, ha spiegato che questo gesto volontario per lui rappresenta l'inizio di una sorta di rivoluzione ...

DIETRO LE QUINTE/ Ecco perché Mattarella sostiene il Governo : Non è pensabile che Conte, Salvini e Di Maio non sapessero come funziona l'Unione Europea. Allora perché il governo ha fatto questo gioco?