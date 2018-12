Governo | conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giuseppe Conte | la

Rifiuti - il Governo firma il protocollo d'intesaPer Salvini niente conferenza : "Impegni già presi" : "Terremo sotto controllo le aziende che producono scarti abusivi - promette il vicepremier - e verificheremo che si proceda con le bonifiche". Messo in campo un "piano d'azione contro i roghi tossici" per contrastare il fenomeno "delle discariche abusive e degli incendi dolosi".

Sparisce Salvini dalla conferenza stampa del Governo sui rifiuti : Roma, 19 nov., askanews, - Dopo una lunga attesa, la conferenza stampa nella Prefettura di Caserta era prevista per le 16 circa e ha avuto inizio alle 17.30, è stato tolto dal tavolo degli oratori di ...

Rifiuti - Governo firma intesa. Salvini diserta la conferenza : L'ennesimo scontro tra Lega e M5s, quello sui termovalorizzatori, sembra essere stato placato da Conte. Nel corso della conferenza stampa dei ministri che hanno siglato il Protocollo sulla Terra dei fuochi, insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ci sono i ministri Di Maio, Bonafede, Lezzi, Costa e Trenta. Il ministro Salvini, ha spiegato Conte, è dovuto invece rientrare a Roma per impegni istituzionali. In serata, in effetti, il ...

Rifiuti - Governo firma intesa a Caserta. Ma Salvini diserta conferenza stampa con Conte e Di Maio : È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi. Ma alla conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio il...

Rifiuti - piano del Governo. Ma a Caserta Salvini diserta conferenza stampa con Conte e Di Maio : È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'Intesa sulla Terra dei Fuochi, secondo quanto si apprende. A breve il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo...

Nero a metà è il nuovo crime di Rai1 tra diritti civili e casi da risolvere : in conferenza stampa frecciatina al nuovo Governo? : Nero a metà è stata presentata oggi ufficialmente in conferenza stampa. Claudio Amendola è il protagonista di un nuovo crime che andrà in onda al lunedì, dal 19 novembre, su Rai1, prendendo il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2. La fiction promette già scintille e, sicuramente, successo negli ascolti e tocca delle corde davvero fondamentali in questo periodo storico tanto che un giornalista presente in conferenza stampa chiede subito se Nero ...

Perché il Governo è soddisfatto della conferenza di Palermo sulla Libia : Stesse parole anche per Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana: 'Quella del vertice di Palermo è la cronaca di un flop annunciato non tanto sulle presenze ma sulle premesse. Non c'è stato nessun ...

Perché la Conferenza del Governo sulla Libia è un azzardo diplomatico fallito : Roma. È cominciata la Conferenza di pace sulla Libia organizzata dal governo italiano a Palermo. Nella prima delle due giornate del summit For Libya With Libya, Conferenza nata per fare incontrare i principali attori libici e i leader delle potenze mondiali, sono emerse subito grandi difficoltà. Sec