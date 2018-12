Gli stadi oggi sono una zona franca Lo Stato decida cosa fare

Violenza neGli stadi - Salvini : 'Incontrerò gli ultrà' : 'Bisogna essere ancora più severi con chi tira fuori il coltello'. Matteo Salvini parla del problema Violenza negli stadi, dopo gli scontri prima della partita tra Inter e Napoli, che hanno portato ...

Salvini vuole il dialogo con gli ultrà per risolvere la violenza neGli stadi - scrive La Stampa : Non inasprimenti legislativi o misure di polizia, bensì il coinvolgimento dei diretti interessati. "A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società di Serie A e B, affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza". Lo ha annunciato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini secondo un retroscena de La Stampa. Il ministro a ...

Violenza neGli stadi - Salvini : "Incontrerò gli ultras" : "Bisogna essere ancora più severi con chi tira fuori il coltello". Matteo Salvini parla del problema Violenza negli stadi, dopo gli scontri prima della partita tra Inter e Napoli, che hanno portato ...

Ultrà ucciso dopo la guerriGlia - Il governo : «Ora stadi chiusi». E Salvini dialoga con le curve : Poco dopo, interviene il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Chiede «un'inversione di rotta», la chiusura delle curve e degli stadi come alternativa alla sospensione delle ...

Populismo da stadio. La ricetta anti-violenza di Salvini? Il dialogo con Gli ultrà : M atteo Salvini, inedito ministro in felpa e con fascia del tifoso. Non potrebbe esserci rottura maggiore con la consolidata e paludata immagine dei ministri dell’Interno. Guardando all’indietro, agli ultimi quindici anni, chi potrebbe immaginare Beppe Pisanu, Bobo Maroni, Giuliano Amato, Annamaria Cancellieri, Angelino Alfano o anche Marco Minniti...

Gli esempi ci sono/ Con i violenti da stadio non servono i tavoli ma le regole dello Stato : Nel mondo valse ad esempio per chi voleva il pugno duro della Thatcher, che piegò gli hooligans , sul suolo patrio, però: fuori dai confini liberi tutti, . In Italia questa contrapposizione netta e ...

Napoli - pronto osservatorio per contrastare razzismo neGli stadi : "Subito dopo le feste sarà avviato un avviso pubblico a mezzo stampa per ricevere la disponibilità di giuristi, intellettuali, giornalisti e personalità del mondo sportivo per far parte dell' ...

Spero che mio fiGlio non frequenterà Gli stadi : Il livello culturale nel calcio si è abbassato “Diego, auguri speciali per la nascita del piccolo Yari. È arrivato al mondo un nuovo tifoso del Napoli”. Grazie, presidente De Laurentiis. Il mio è un sincero ringraziamento pubblico per il pensiero che ha avuto nei miei confronti e nei confronti di mio figlio nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia di Natale. Custodisco gelosamente la registrazione di queste ...

Caso Koulibaly - il Comune di Napoli : “presto osservatorio contro razzismo neGli stadi” : Flavia Sorrentino, delegata all’autonomia della città del Comune di Napoli, ha annunciato l’istituzione di un osservatorio contro il razzismo negli stadi Un osservatorio specifico formato da “giuristi, intellettuali, giornalisti e personalità del mondo sportivo” per contrastare tutte le espressioni di razzismo e discriminazione territoriale nei confronti della città di Napoli che avvengono all’interno degli ...

Inter-Napoli - morto un tifoso durante Gli scontri fuori lo stadio (VIDEO) : Ieri sera c'è stato il posticipo di seria A Inter-Napoli. fuori dallo stadio intorno alle ore 19:30 ci sono stati violenti scontri tra i tifosi di opposte tifoserie, interisti e napoletani. Un tifoso 35enne dell'Inter è stato investito da un furgone guidato da alcuni tifosi napoletani, l'uomo ricoverato all'ospedale San Carlo di Milano è deceduto nella notte. Inter-Napoli, cinque tifosi accoltellati e uno deceduto Secondo le prime ricostruzioni ...

Inter-Napoli - Gli scontri fuori dallo stadio prima della partita : le due tifoserie si affrontano con bastoni e lacrimogeni : prima della partita tra Inter e Napoli (finita 1 a 0 per i nerazzurri) ci sono stati scontri tra le due tifoserie in una traversa di via Novara, poco distante dallo stadio San Siro. Nel video, girato da alcune persone all’interno di un’auto, si vedono i due gruppi fronteggiarsi con bastoni e lacrimogeni. Nei tafferugli, quattro persone sono state accoltellate e una è morta investita da un van. Video Facebook L'articolo Inter-Napoli, ...

