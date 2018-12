Giuseppe Conte da avvocato del popolo ad avvocato del Governo

Giuseppe Conte - il contratto che favorisce il suo paesino natale in Puglia : I 'Contratti di sviluppo territoriale' previsti nel programma del governo gialloverde sono interventi mirati a sostenere le potenzialità e le specificità di una provincia o di un territorio. L'altro ...

Pensioni - Giuseppe Conte umilia gli anziani che protestano : "Pochi euro al mese" : Taci, che è meglio, si dice. E invece no. Il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno, ha voluto rispondere alle sigle sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, che avevano convocato proprio per oggi un presidio davanti a palazzo Chigi. Motivo della protesta il bloc

Le tre parole di Giuseppe Conte che pesano come macigni : "Non lo escludo". Con queste tre parole che sanno di antica saggezza democristiana Giuseppe Conte avvia oggi la fase due della sua avventura di premier. Sono parole apparentemente innocue ma nella realtà assai rilevanti, perché riferite ad un tema (teoricamente) tabù, cioè l'ipotesi di una modifica della squadra di governo nel prossimo futuro. Perché dunque Conte decide oggi di fare una dichiarazione ...

Giuseppe Conte frecciatina ai pensionati che protestano : “Per la fornero siete stati zitti” : Giuseppe Conte parla dei Contenuti della Legge di bilancio, sottolineando il lavoro svolto sulla questione pensioni Entrando nel merito dei Contenuti della legge di bilancio, precisa che il governo farà “di tutto” per evitare l’aumento dell’Iva e che sono state create “tutte le premesse per favorire la crescita economica. Per il 2020-21 le clausole di salvaguardia recano numeri importanti ma non vorrei fosse dimenticato che in pochi mesi abbiamo ...

Come Giuseppe Conte sta provando a camminare con le sue gambe (mentre Di Maio e Salvini arrancano) : La conferenza stampa di fine anno è anche la dimostrazione del percorso fatto dal Presidente del Consiglio, capace di costruirsi una immagine pubblica grazie soprattutto alla trattativa sulla legge di bilancio con la Commissione Europea. Nel momento di massima difficoltà di Salvini e Di Maio, Conte si trova inaspettati margini di manovra...Continua a leggere

Giuseppe Conte conferma - verso il rimpasto di governo : ecco che teste stanno per saltare : Nella conferenza stampa-fiume di fine anno, incalzato dalla domanda di un cronista, Giuseppe Conte non smentisce il fatto che l'ipotesi di un rimpasto sia all'orizzonte: "Questo è un discorso che un po' esula dalla sensibilità e dalla visione del presidente del Consiglio - premette il premier -. L’e

Giuseppe Conte kamikaze sulla manovra : "Ecco dove ci porterà" : Alla tradizione conferenza stampa di fine anno, parla il premier, Giuseppe Conte. Ovvia e scontata la difesa della manovra. Meno scontata, invece, la profezia del presidente del Consiglio: "Non è possibile che non si realizzi una crescita robusta. Non posso fare scommesse pubbliche ma l’1% è la sogl

Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno : "Ci impegniamo a non aumentare l'Iva" : "Ci impegniamo a evitare l'incremento dell'Iva ". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno: "Per il 2020 e 2021 le clausole salvaguardia recano dei numeri importanti ma non vorrei fosse trascurato il fatto che in pochi mesi abbiamo recuperato 12,5 miliardi per neutralizzare l'incremento dell'Iva, eredità del governo precedente", ha continuato. Sui conti pubblici dell'Italia è ...

Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno : “Ridotto la frattura tra cittadini e politica” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla alla conferenza stampa di fine anno facendo un bilancio dei primi mesi di governo: "Stiamo contribuendo a ridurre quella frattura tra cittadini e classe politica di cui soffre il sistema italiano. La nostra è una esperienza di governo innovativa che scandisce un significativo mutamento di passo della politica italiana".Continua a leggere

Governo - conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giuseppe Conte : la diretta : La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La diretta. L'articolo Governo, conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giuseppe Conte - a giorni il decreto quota 100 e reddito di cittadinanza : Giuseppe Conte ha annunciato che a breve, questione di giorni, verranno presentati i decreti per quota100 e reddito di cittadinanza “Per quel che riguarda il decreto quota cento e il decreto sul reddito di cittadinanza sono collegati alla legge finanziaria e alla legge di bilancio. Quindi, li adotteremo nei prossimi giorni”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha detto parlando con i giornalisti a Foggia, a margine di una ...