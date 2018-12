Calendario Giro d’Italia 2019 : date e programma delle 21 tappe. Il percorso e le stellette di difficoltà : Si è ormai definito il gruppo partenti del prossimo Giro d’Italia 2019. A nobilitare la 102a edizione della Corsa Rosa ci saranno stelle di assoluto valore, come Vincenzo Nibali, Tom Domoulin, Simon Yates e Alejandro Valverde. La partenza è in programma sabato 11 maggio da Bologna, mentre l’arrivo sarà domenica 2 giugno all’interno della suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Le 21 tappe previste compongono un percorso ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Ciclismo femminile - Elisa Longo Borghini : “Correre con la Trek è molto stimolante. Vorrei essere competitiva al Giro d’Italia 2019” : Una notizia che in estate aveva scosso tutti nel mondo del Ciclismo femminile: la nascita della Trek Factory Racing, che ha deciso di seguire quella già esistente al maschile. Una compagine che parla decisamente italiano per la presenza di Giorgia Bronzini nel ruolo di direttore sportivo e di Elisa Longo Borghini in qualità di atleta di punta. Un team che punta a raggiungere grandi risultati che vedrà la nostra ciclista desiderosa di riscattare ...

Da Velofollies al Giro d’Italia : sarà un 2019 ricco di novità per MICHE : Il 2019 si appresta ad essere un anno ricco di novità per MICHE. A partire dalla celebrazione del centesimo anniversario nel mondo del ciclismo, passando per la nuova veste grafica, presentata ad Eurobike 2018, che sarà declinata a tutti i prodotti della gamma e che rilancia la comunicazione aziendale con un messaggio più giovane, dinamico e inclusivo. Si rafforza la presenza MICHE fra i professionisti: continua la collaborazione con Caja Rural ...

Giro d’Italia 2019 - i partecipanti già confermati e quelli in dubbio. Sicuri Nibali - Dumoulin - Bernal - Simon Yates e Roglic! : Una vera e propria parata di stelle. Il fascino del Giro d’Italia e il percorso disegnato da Mauro Vegni hanno attirato davvero molti dei migliori ciclisti del World Tour per la prossima edizione della Corsa Rosa, che sarà la numero 102. In Emilia-Romagna, regione che ospiterà la partenza con un prologo che si chiuderà sul San Luca, nel mese di maggio è atteso davvero il meglio a livello internazionale. Andiamo a scoprire chi sono i ...

