Gigante Semmering streaming video e tv | Shiffrin prima | Brignone vicinissima! | CdM sci

Sci alpino - la solita Shiffrin in testa al Gigante di Semmering 2018. Federica Brignone è sesta a 0.18 - classifica cortissima! : Domina l’equilibrio più assoluto nella prima manche del Gigante di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino. Sulla pista Zauberberg, tracciata per l’occasione da Christian Thoma, allenatore della Svezia, le prime della classe sono divise davvero da pochissimi centesimi, con la solita Mikaela Shiffrin a comandare il gruppo con il tempo di 1:02.32, al termine di una manche impeccabile, nella quale ha ...

LIVE Sci alpino - Gigante Semmering 2018 in DIRETTA : Federica Brignone a testa alta - che sfida a Shiffrin e Worley : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante femminile di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulle nevi austriache andrà in scena la penultima prova dell’anno, una gara che, come sempre, parte con diverse atlete pronte a vincere e senza una favorita d’obbligo. Ovviamente davanti a tutte non si può non posizionare la leader della classifica generale, la statunitense Mikaela ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 28 dicembre : è sci alpino show con la discesa di Bormio e il Gigante di Semmering! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 28 dicembre). Sci alpino show, si torna finalmente sulla neve dopo la breve sosta per le festività natalizie e la Coppa del Mondo torna subito protagonista con due appuntamenti davvero imperdibili in una giornata davvero molto ricca e avvincente in cui ne vedremo delle belle. Gli uomini saranno impegnati nell’entusiasmante discesa libera di Bormio, una grande ...

Sci Gigante femminile Semmering 2018 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Riparte anche la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018/19, dopo il break dovuto alle vacanze natalizie. Le protagoniste del Circo Bianco sono pronte a tornare in battaglia, e lo faranno con il Gigante di Semmering, in Austria. La gara sulle nevi austriache prenderà il via alle 10.30 con la prima manche ed il solito nutrito gruppo di candidate al successo, incominciando con Mikaela Shiffrin. La statunitense, dominatrice della Coppa del ...

Sci alpino - Gigante Semmering. Federica Brignone : “Attaccherò fin dall’inizio - la pista mi piace” : Domani si tornerà a gareggiare dopo la piccola pausa per le festività natalizie, la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino alpino sarà protagonista con il Gigante femminile di Semmering. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi austriache dove ne vedremo delle belle, l’Italia cercherà di essere grande protagonista soprattutto con Federica Brignone che si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale di leader della classifica di ...

Sci - Coppa del Mondo Semmering 2018 : condizioni di neve difficili per il Gigante femminile di domani : Il tempo del quarto gigante femminile della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino femminile si avvicina. A Semmering (Austria) le nove azzurre che saranno impegnate domani in questa prova sono state costrette, quest’oggi, a sciare sulla pista di riscaldamento e non su quella di gara per le difficili condizioni del manto nevoso. Il tracciato, infatti, presenta uno strato molle di circa 10 cm e il clima umido e le temperature ben al di ...