: Uccide la ex moglie a colpi di pistola e tenta il suicidio. L'omicidio in strada a #Giarre #ANSA - Agenzia_Ansa : Uccide la ex moglie a colpi di pistola e tenta il suicidio. L'omicidio in strada a #Giarre #ANSA - vincecamaggio : Giarre, uccide l’ex moglie dopo aver scoperto su Facebook la sua nuova relazione - ilapera : GIARRE CT- Uccide ex moglie a pistolettate, lui muore in ospedale con 1 colpo arma. @ Giarre -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Non aveva retto alla visione sudelle fotografie dell'excon il nuovo compagno. Così, benché fossero ormai separati da sei anni, ha deciso di vendicarsi accecato dalla gelosia. E' questo il movente che ha spinto Francesco Privitera, muratore di 58 anni, ad ammazzare la sua ex coniuge Rosaria Parrisi, di sessant'anni, davanti alla sua abitazione diin provincia di Catania. L’ennesimo femminicidio ha avuto luogo nella mattinata di venerdì 28 dicembre, verso le 8:30. L’uomo si è appostato davanti all'uscio dell'abitazione: così, quando la vittima è uscita per andare a lavorare come badante presso una famiglia, ha iniziato ad insultarla. La donna ha tentato di allontanarsi, ma è stata inseguita e uccisa con diversi colpi di pistola dall'ex marito.Il ferimento dell'omicida, in circostanze ancora non del tutto chiare La vittima sarebbe morta sul colpo, raggiunta da ...