Giappone | produzione giù a novembre ma fa meglio delle attese

Giappone : produzione industriale salita dell'1 - 4% a novembre : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in novembre la produzione industriale è salita in Giappone dell'1,4% annuo, in decisa frenata rispetto al progresso del 4,2% della lettura finale di ottobre, contro il ...

Giappone - produzione industriale : aumento più forte dal 2015 : Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI, , conferma la stima preliminare, ovvero un forte rimbalzo dell'...

Giappone - prezzi produzione segnalano tendenza alla stagnazione : Frenano i prezzi alla produzione in Giappone indicando in qualche modo un rallentamento dell'attività che si riflette su una stagnazione dei prezzi.. Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione ...

Frena la produzione nelle fabbriche Giapponesi : Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese, METI, , l'indice destagionalizzato della produzione industriale dovrebbe esser sceso dello 0,4%, ...

Giappone : produzione industriale in flessione del 2 - 5% annuo : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in settembre la produzione industriale è calata in Giappone dello 0,4% mensile, rettificato stagionalmente, contro l'1,1% della lettura preliminare e il progresso ...