Gianni Morandi | omaggio a Dalla con Io e Lucio | Dalla-Morandi | solo 30 anni fa

Festival di Sanremo 2019 : Gianni Morandi smentisce Claudio Baglioni : Gianni Morandi non sarà al fianco di Claudio Baglioni a Sanremo 2019 Mancano poche settimane alla 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 che vedrà la conduzione, per la seconda volta consecutiva, di Claudio Baglioni. Soltanto la scorsa settimana sono stati annunciati i 22 Big e i 2 vincitori di Sanremo Giovani che si scontreranno tra loro sul palco dell’Ariston dal 5 al 9 febbraio, fino alla proclamazione della migliore canzone. Nel ...

L’isola di Pietro 3 - Gianni Morandi : “Pronto a tornare se la storia è bella” : Gianni Morandi ha espresso la propria disponibilità a tornare ad indossare i panni del pediatra Pietro Sereni in un'eventuale terza stagione della fiction L'Isola di Pietro

Claudio Baglioni vuole portare Gianni Morandi all’Ariston : Chi condurrà il prossimo Festival di Sanremo? Gianni Morandi, Claudio Bisio, Vanessa Incontrada, Virginia Raffaele? Sono i nomi che Claudio

Gianni Morandi e L'Isola Di Pietro 3 : 'Naturalmente sì - se scriveranno una bella storia' : Gianni Morandi è stato protagonista di una recente intervista al settimanale 'Tv Sorrisi E Canzoni' in cui ha avuto modo di parlare dei suoi progetti lavorativi. In particolare, ha posto l'accento sul proprio rapporto con la festività natalizia e sul fatto che recentemente ha spento 74 candeline. L'artista ha sottolineato la felicità per il fatto che nelle radio viene trasmesso il suo nuovo singolo, intitolato Che meraviglia che sei, una canzone ...

Gianni Morandi : «Quando a Natale avevo tre mandarini» - : Ho fatto tanti spettacoli in giro per l'Italia, poi per quattro mesi e mezzo sono stato sul set della fiction "L'isola di Pietro". Lavoro quasi più adesso che 20 o 40 anni fa. E non ho più l'energia ...

Svelata la data dello speciale di Gianni Morandi su Lucio Dalla in tv : tutti i dettagli : La data dello speciale di Gianni Morandi su Lucio Dalla è finalmente ufficiale. Io e Lucio: Dalla - Morandi, solo 30 anni è in programma per il 29 dicembre, in prima visione su Canale5 in una prima serata esclusiva. L'artista di Monghidoro è quindi pronto a tornare su Canale5 dopo il successo di L'Isola di Pietro 2, nel quale ha ricoperto il ruolo di protagonista. Le immagini che saranno restituite saranno quelle del tour del 1988 al ...

A sorpresa Gianni Morandi visita la mostra sull’Impressionismo - ospitata al Palazzo Platamone : Continua la visita a Catania di Gianni Morandi. Il cantautore di Monghidoro, in città con la moglie, ha visitato nel

Gianni Morandi - compleanno sull'Etna con la moglie : il cantante festeggia 74 anni : Scrive Gianni Morandi su Instagram: '11 dicembre, compleanno sull'Etna'. A mezzanotte ha postato la foto del brindisi, 74 anni, con la moglie Anna, poi pubblica alcune immagini che la ritraggono tra i ...

Gianni Morandi - brindisi con Anna per il compleanno : Gianni Morandi spegne 74 candeline, anche se tutti gliene daremmo 20 di meno. L’artista di Monghidoro festeggia il compleanno il giorno 11 dicembre e sui social, allo scoccare della mezzanotte, ha brindato virtualmente con tutti i suoi follower (oltre 920mila) e realmente con la sua dolce metà Anna, che lo guarda sognante con il calice in mano mentre lui fissa lo sguardo in camera, come a fare cin cin con i suoi numerosi fan: “A ...