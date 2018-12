Gestione rifiuti a Scicli - Sinistra Italiana : il Sindaco si dimetta : Sinistra Italiana Scicli critica fortemente la Gestione dei rifiuti in città e chiede le dimissioni del Sindaco e della sua giunta

I carabinieri del N.O.E. - hanno sequestrato un impianto di Gestione dei rifiuti : Nel corso della giornata del 07.012.2018 i militari del N.O.E. carabinieri di Catania, collaborati dai carabinieri della Compagnia di Taormina, hanno operato il controllo dell'impianto di gestione e ...

Il Tmb Salario brucia. Ma questi impianti sono solo palliativi alla Gestione dei rifiuti : Apprendo con una certa tristezza nel cuore dell’incendio che ha devastato il centro rifiuti sulla Salaria a Roma. Soffro realmente quando vedo come, nella nostra Italia, patria di grandi scienziati, si parla ancora di rifiuti da trattare con inceneritori o, come molti impropriamente li definiscono, “termovalorizzatori”. In questo caso, si parla di un impianto di trattamento meccanico di selezione dei rifiuti, dove viene prodotto il combustibile ...

Mussolini : Gestione scellerata rifiuti non ricada su romani : Roma – “La mala gestione e l’inettitudine della giunta grillina, che inventa effimeri stratagemmi per gestire l’emergenza rifiuti, non puo’ piu’ ricadere sulla cittadinanza. Allo scenario catastrofico che ci siamo trovati davanti ieri mattina si e’ aggiunto, gia’ dopo poche ore, lo spettacolo pietoso in cui il primo cittadino di una capitale europea va pietendo aiuti con appelli urbi et ...

L’incendio al tmb Salario e la Gestione dei rifiuti a Roma : L’11 dicembre nella capitale è divampato un incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria. Una scheda per sapere quanti rifiuti produce la città e come sono trattati. Leggi

Rifiuti - revocato a Scicli il contratto con la ditta fornitrice. Nuova Gestione alla ditta Puccia : Per questo, anche ricordando la delibera del gennaio 2017 con cui questa giunta individuava nella legalità il principio informatore della propria azione politica, si pretende che ogni ditta ...

Inceneritori : una discussione politica che ignora i dati sulla Gestione dei rifiuti : Cento Inceneritori, almeno uno in ogni provincia: sarebbe questo il futuro della gestione dei rifiuti in Italia? Per rispondere cominciamo con alcuni numeri (rapporto sui rifiuti urbani ISPRA 2017): in Italia, il 46% dei rifiuti urbani è riciclato (il 26% con recupero di materia e il 20% con trattamento biologico e compostaggio); il 25% è smaltito in discarica e il 20% è incenerito o co-incenerito, l'8% è gestito in ...

Inchiesta sulla Gestione dei rifiuti a bordo delle navi salva-migranti : sequestrata la Aquarius : La procura di Catania ordina il fermo dell’imbarcazione. Accuse a Medici senza Frontiere: “Hanno trattato rifiuti pericolosi, come fossero normali, scaricandoli in undici porti italiani". 24 indagati. Immediato il commento di Salvini: “Ho fatto bene a bloccare navi Ong”.Continua a leggere

La nave Aquarius è stata sequestrata per un’inchiesta sulla Gestione dei rifiuti : La procura di Catania ha deciso il sequestro preventivo della nave Aquarius per un’inchiesta sulla gestione di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, che secondo l’accusa sarebbero stati scaricati in maniera indifferenziata in 11 porti italiani. Aquarius è una delle navi

La Gestione dei rifiuti a Modica : 'Dalla Raccolta differenziata al recupero: la gestione dei rifiuti nella città di Modica'. Il Comune di Modica e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa , CNA, ...

La Gestione dei rifiuti a Modica : Oggi pomeriggio a Modica si terrà un incontro organizzato dal Comune e dalla CNA per parlare della gestione dei rifiuti in città. Focus su imballaggi

Nave Aquarius sequestrata per un'inchiesta sulla Gestione dei rifiuti. Indagata Msf : ROMA - Rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l'accusa nei confronti della ong Medici Senza ...

Nave Aquarius sequestrata per un'inchiesta sulla Gestione dei rifiuti. Indagata Msf : Secondo la procura di Catania, smaltiti illegalmente nei porti italiani 24mila chili di rifiuti a rischio infettivo

Rifiuti : Conte - guerra senza sconti a mala Gestione e traffici : "Basta ai roghi tossici, mai più terre dei fuochi", dice Giuseppe Conte confermando che domani sarà a Caserta "con sette ministri di questo governo, per firmare il 'Piano d’azione per il contrasto dei roghi di Rifiuti'”. "Su impulso del nostro ministro all’Ambiente, Sergio Costa, e con la piena condivisione di tutti i ministri, presenteremo un programma concreto di interventi ...