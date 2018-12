Germania | mancano specialisti | l’esercito tedesco cerca reclute tra cittadini Ue Il

ilfattoquotidiano

: Da Il Fatto Quotidiano - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - GLinati : RT - Mancano un milione di lavoratori:?la Germania allarga le maglie dei visti - louiserend1pity : Le figure di merda non mancano neanche in Germania ? -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) AAAsi nuovedall’Italia. Per quanto possa sembrare singolare, la Bundeswehr, ovvero, sta pensando di aprire le proprie porte aieuropei, puntando molto sugli italiani. Proprio come per gli altri settori, infatti, lasoffre una carenza di lavoratori specializzati nel campo militare e, sia la ministra della Difesa, Ursula Von Der Leyen, sia il capo di stato maggiore della Bundeswehr, Eberhard Zorn, sembrerebbero essere d’accordo con questa innovazione.L’idea di Zorn e Von Der Leyen parte dal fatto che sul territoriorisiedono circa 550milaeuropei, e che se anche solo il 10% di questi decidesse di entrare a far parte delle forze armate ci sarebbe un bel potenziale di reclutamento. Secondo le carte confidenziali ottenute dal settimanale Der Spiegel, il ministero della difesa tedesca starebbe pensando, in ...