Gemelle scomparse nel Tevere | le ricerche continuano | si perlustra la zona vicina alla

Scappa da casa con figlie Gemelle di 6 mesi : donna morta nel Tevere - bimbe scomparse : Una 38enne si era allontanata stamani da casa con le due figlie , gemelle di sei mesi . Un passante l'ha vista buttarsi nel fiume all'altezza di Ponte Testaccio. In corso le ricerche delle due piccole da parte dei vigili del fuoco e della polizia. La Procura indaga per omicidio-suicidio.

