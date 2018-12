newnotizie

: Le gemelle più identiche del mondo sono innamorate dello stesso uomo e ora vogliono sposarlo - tpi : Le gemelle più identiche del mondo sono innamorate dello stesso uomo e ora vogliono sposarlo - SaryNger : Discorsi tra gemelle. Io: che bellooo anche le tazze a forma di unicornoo. Lei: maledetti unicorni, hanno invaso tutto!! Identiche proprio. -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Le due hanno acquisito una certa popolarità dopo essere state decretate le più simili al mondo in un programma televisivo Giapponese; e non è tutto perchè per eliminare anche le più microscopiche ...