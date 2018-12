Gattuso | I buu? Episodio grave Ma non era tutto lo stadio

gazzetta

: RT @EleSerra: #Gattuso SU #KOULIBALY Sono d’accordo con quello che ha detto #Ancelotti: fermiamoci! Sono 4 imbecilli, non tutto San Siro, e… - mauroleoni30 : RT @EleSerra: #Gattuso SU #KOULIBALY Sono d’accordo con quello che ha detto #Ancelotti: fermiamoci! Sono 4 imbecilli, non tutto San Siro, e… - ACMilanAddict1 : Milan-Spal, Gattuso: 'Buu razzisti? Quattro imbecilli. Higuain sta pagando...' | -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Momento di difficoltà in caso Milan, ma Rinonon pensa alle critiche: "Sono a mio agio, sono abituato ad essere messo in discussione. C'è grandissima voglia da parte mia e ho il gruppo in mano"...