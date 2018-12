Friends | un utente trova una “falla” nella trama del popolare telefilm

ilfattoquotidiano

: RT @babe_jhades: Ehi! Sono su #Kik - il mio nome utente è 'JoyoLeena.99' - babe_jhades : RT @babe_jhades: Ehi! Sono su #Kik - il mio nome utente è 'JoyoLeena.99' -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) La serie tvè diventata negli anni un vero e proprio cult: dieci stagioni e 236 episodi che i fan ricordano praticamente a memoria. Non a caso, all’unisono chiedono reunion dello storico cast e le repliche continuano a occupare i palinsesti delle varie reti a orari disparati. Il telfilm, creato da David Crane e Marta Kauffman, ha chiuso i battenti da oltre 14 anni (il debutto era avvenuto invece nel 1994) ma un attentodel sito Reddit ha sottolineato una “falla”L’errore in questione è per molti aspetti clamoroso e riguarda la stagione numero otto, in particolare la gravidanza di Rachel che, per colpa della disattenzione degli sceneggiatori, non sarebbe durata nove mesi ma addirittura un anno. La ricostruzione del fan-in effetti non fa una piega: Monica afferma che sposerà Chandler il 15 maggio nell’episodio diciassette ...