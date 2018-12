Freud | dallo sguardo all’ascolto Intorno a una piccola | interessante mostra in corso a

huffingtonpost

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Nell'inverno del 1885 il ventinovenne Sigmundottiene una borsa di studio per seguire all'ospedale della Salpêtrière a Parigi i celebri esperimenti di Jean-Martin Charcot, uno dei padri della neurologia.È su questo periodo di formazione che si concentra unainsino al 10 febbraio 2019 al Museo d'arte e di storia del giudaismo di Parigi (Sigmund: Du regard à l'écoute).Perché con gli anni la mia curiosità per gli allestimenti è sempre più attirata dai percorsi inusuali, mi concedo qualche ora per una visita con calma. L'esperienza si rivela ben piùdi quanto immaginassi. Provo qui a riordinare gli appunti abbozzati subito dopo l'uscita, in una tarda mattinata di un dicembre assolato.Innanzitutto Parigi. Ancora quindici anni dopo il soggiorno nella capitale francese,osserva ...