Francesco Facchinetti insulta Walter Nudo La replica del gieffino | ' Non so io cosa possa

Francesco Facchinetti ripreso mentre insulta Walter Nudo : l’audio : Francesco Facchinetti VS Walter Nudo. Sarebbe questa la nuova lite che ha per protagonisti due volti noti del mondo dello spettacolo. L’ex ‘Capitan Uncino’, oggi talent scout, avrebbe infatti indirizzato parole poco carine nei confronti del vincitore del Grande Fratello Vip 2018. LEGGI: Verissimo, Walter Nudo: ‘Avevo perso molti soldi, la depressione mi stava affossando’ Che cosa è successo tra Francesco Facchinetti ...

Francesco Facchinetti dà del "demente" a Walter Nudo : Tra i rischi dell'utilizzo massiccio dei social c'è anche quello di rendere pubblici giudizi critici, o addirittura offensivi, nei confronti di personaggi noti. Lo sa bene Francesco Facchinetti, protagonista nelle ultime ore di una gaffe che ha fatto il giro del web. La moglie Wilma Faissol, infatti, ha postato una Instagram Story nella quale il marito sembrerebbe pronunciare la frase "Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di...". Il ...

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti alle Maldive con i rispettivi compagni : Prima hanno festeggiato il Natale anticipato in casa Facchinetti con la Marcuzzi, il marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia. Poi Alessia è corsa a Roma per festeggiare e aprire i regali in casa con gli Inzaghi. E ora in vacanza si sono ritrovati Francesco e Alessia insieme a Wilma Helena Faissol, il marito della Marcuzzi e le figlie Mia e Lollie. La famiglia allargata funziona alla grande e anche per queste feste natalizie ...

Francesco Facchinetti offende il vincitore del Grande Fratello Vip in una clip Instagram : Sono trascorse ormai diverse settimane dalla fine della terza edizione del Grande Fratello Vip, ma ancora oggi si continua a parlare ininterrottamente del suo vincitore, Walter Nudo. Nelle scorse ore, infatti, Francesco Facchinetti ha portato nuovamente in auge la figura di Walter, insultandolo in un video postato sui social. L'accaduto, ovviamente, ha sollevato un enorme vespaio di polemiche e dubbi, legati principalmente ai motivi per i quali ...

Francesco Facchinetti ripreso per errore mentre insulta il vincitore del GF Vip : 'De***te' : mentre si trova in vacanza alle Maldive con la famiglia, Francesco Facchinetti è finito al centro del gossip per l'epiteto poco carino con il quale ha etichettato Walter Nudo, fresco vincitore del Grande Fratello VIP. Il conduttore radiofonico, infatti, è stato ripreso dalla moglie Wilma mentre chiacchierava con alcuni amici e dava del "de***te" all'attore: al momento, non si conoscono i motivi che hanno spinto il dj a parlare in questo modo ...

Francesco Facchinetti “Quel demente di Walter Nudo” : scoppia il caso : Francesco Facchinetti si lascia sfuggire una frase che sta facendo il giro del web: “Quel demente di Walter Nudo”. scoppia il caso: l’episodio fa discutere Francesco Facchinetti, ma che cosa succede? Il produttore discografico, che attualmente si trova in vacanza alle Maldive con la moglie Wilma e i figli, si è lasciato sfuggire un audio, […] L'articolo Francesco Facchinetti “Quel demente di Walter Nudo”: ...

Francesco Facchinetti offende Walter Nudo : 'Quel demente' - il video per sbaglio sui social : Clamorosa gaffe sui social per Francesco Facchinetti, il quale in un video postato da sua moglie Wilma, insulta pWalter Nudo, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nel video si sente chiaramente che Facchinetti utilizza dei termini poco carini nei confronti dell'attore e modello che ha trionfato lo scorso dicembre portandosi a casa il premio finale di 100 mila euro. Gli insulti di Facchinetti contro Walter Nudo finiscono sui ...

“Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di…” : l’audio di Francesco Facchinetti : “Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di…“: a dire queste parole in un video che circola in rete sarebbe, secondo Fanpage, Francesco Facchinetti. L’ex “Capitan Uncino” sta trascorrendo una vacanza alle Maldive e la frase si sente abbastanza distintamente nel bel mezzo di una Instagram story pubblicata dalla moglie di lui, Wilma. Mentre il conduttore di Miss Italia è impegnato a guardare dei pesci, si ...

Walter Nudo insultato da Francesco Facchinetti : “Quel demente mi ha…” : Francesco Facchinetti offende Walter Nudo: la dichiarazione choc Francesco Facchinetti ha offeso Walter Nudo. Andando nel particolare, il popolare manager è attualmente in vacanza alle Maldive con la moglie Wilma e i loro figli. Quest’ultima ha pubblicato diversi video e foto su instagram per mostrare ai fan quanto si stiano divertendo. Finita qua? Nemmeno per idea perchè in uno di questi video Francesco Facchinetti ha insultato Walter ...

Francesco Facchinetti - Natale con Alessia Marcuzzi/ Famiglia allargata e cenone : nonno Roby al piano : Francesco Facchinetti a distanza di un paio di giorni dal Natale, sbotta su Instagram contro 'ignoti'. Ecco cosa è successo all'ex Capitano Uncino.

Francesco Facchinetti - sfogo su Instagram : "Saranno i vostri talenti a venire da me" : Difficile capire con chi ce l'abbia Francesco Facchinetti, ma nelle ultime ore il figlio di Roby dei Pooh si è lasciato andare su Instagram a un duro sfogo. Dalle sue parole pare che qualcuno abbia tentato di soffiargli senza successo uno dei suoi talent, dal momento che l'ex conduttore di X Factor oggi è un agente.Si legge su Instagram: A tutti gli pseudo manager che tentano di rubarmi gli artisti dico solo una cosa: io non farò lo ...

Francesco Facchinetti furioso su Instagram/ "Aspetto i vostri fallimenti - il mio prossimo pasto sarete voi!" : Francesco Facchinetti a distanza di un paio di giorni dal Natale, sbotta su Instagram contro 'ignoti'. Ecco cosa è successo all'ex Capitano Uncino.

Francesco Facchinetti : "A tutti i manager che mi rubano il lavoro - io farò di meglio" : Appeso al chiodo il tormentone musicale che lo ha reso celebre, da qualche anno a questa parte, Francesco Facchinetti , preferisce lavorare dietro le quinte invece che rincorrere la sua carriera di ...

Francesco Facchinetti furioso si sfoga : “Tentano di rubarmi gli artisti” : Facchinetti su tutte le furie sbotta: lo sfogo senza mezzi termini su Instagram Ne è passato di tempo da quando Francesco Facchinetti calcava i palchi di tutta Italia cantando Capitan Uncino a squarcia gola. Il figlio di Roby Facchinetti, infatti, adesso preferisce lavorare soprattutto dietro le quinte, scoprendo nuovi talenti e rappresentando con la sua agenzia […] L'articolo Francesco Facchinetti furioso si sfoga: “Tentano di ...