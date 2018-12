Francesca Fialdini attaccata per la domanda sul terremoto a Catania | sui social piovono

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi verso lo stop della diretta : La vita in diretta si ferma: l’annuncio di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi Hanno salutato ieri il loro fedele pubblico Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, sulle note della sigla finale de La vita in diretta, augurando ai telespettatori un felice Natale e ricordando l’appuntamento con la prossima puntata del programma, che andrà in onda giovedì 27 dicembre. Poche vacanze quindi per la coppia del pomeriggio di Rai1, che dovrà ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini e Tiberio Timperi in difficoltà. Dagospia - voce clamorosa : chi arriva : Cambio importante a La vita in diretta . In difficoltà con gli ascolti, alla trasmissione del pomeriggio di Raiuno condotta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi secondo Dagospia sta per approdare ...

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini perdono un’ora de La vita in diretta : La vita in diretta di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi ridotta di un’ora Settimana anomala la prossima per La vita in diretta di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini: lo storico programma pomeridiano di Rai1, che da oltre vent’anni fa compagnia quotidianamente ai telespettatori della prima rete nel tardo pomeriggio, dal lunedì al venerdì, con cronaca, attualità, politica, costume, ma anche intrattenimento, spettacolo e tanto ...

Zecchino d’oro - Veronica Maya al posto di Francesca Fialdini : Dopo lo Zecchino d’oro, per gli speciali natalizi della kermesse canora ideata e lanciata nel lontano 1959 da Cino Tortorella, alias Mago Zurlì, la presentatrice toscana, dopo la 61esima edizione del festival dell’Antoniano, a Natale si concederà il meritato riposo reduce dalle fatiche de ”La vita in diretta”. Sul palco dello Zecchino d’oro, al suo posto, tornerà anche quest’anno la bellissima Veronica Maya. La conduttrice campana è ...

La vita in diretta “battuta” da Geo : il programma di Sveva Sagramola dedicato alla scienza e alla cultura supera Tiberio Timperi e Francesca Fialdini : Quando una rete considerata di “nicchia” come Rai 3 batte (sul profilo degli ascolti) la rete ammiraglia del servizio pubblico gli appassionati delle curve televisive parlano inevitabilmente di uno “storico sorpasso”. È successo martedì 4 novembre, quando il “bollettino” Auditel ha emesso una sentenza poco felice per i nuovi vertici di Rai 1: La vita in diretta di Timperi e Fialdini ha convinto “solo” 1.355.000 telespettatori con il 12,85% di ...

La vita in diretta “battuta” da Geo : il programma di Sveva Sagramola dedicato alla scienza e alla cultura supera Tiberio Timberi e Francesca Fialdini : Quando una rete considerata di “nicchia” come Rai 3 batte (sul profilo degli ascolti) la rete ammiraglia del servizio pubblico gli appassionati delle curve televisive parlano inevitabilmente di uno “storico sorpasso”. È successo martedì 4 novembre, quando il “bollettino” Auditel ha emesso una sentenza poco felice per i nuovi vertici di Rai 1: La vita in diretta di Timperi e Fialdini ha convinto “solo” 1.355.000 telespettatori con il 12,85% di ...

Francesca Fialdini va in ferie : Veronica Maya torna su Rai1 : Francesca Fialdini in ferie a Natale: Veronica Maya agli speciali dello Zecchino d’Oro Anche quest’anno Francesca Fialdini farà una sorta di staffetta con la collega, dopo lo Zecchino d’Oro, per gli speciali natalizi della kermesse canora ideata e lanciata nel lontano 1959 da Cino Tortorella, alias Mago Zurlì: la presentatrice toscana, dopo la 61esima edizione del festival dell’Antoniano, a Natale si concederà il meritato ...

Vita in diretta - il disastro su Raiuno : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini mai così male - sorpasso storico : Con 1.810.000 telespettatori e il 13.9% di share, il programma dedicato alla natura e alla scienza condotto da Sveva Sagramola segna il suo record stagionale; il talk show di Francesca Fialdini e ...

La Vita in Diretta - Francesca Fialdini confessa : 'Cosa è successo dopo il bacio di Tiberio Timperi'. Capito? : Delle tensioni a La Vita in Diretta tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi torna a parlare la Diretta interessata, la Fialdini. Lo ha fatto in un'intervista al settimanale Confidenze , in cui ha ...

Francesca Fialdini ammette : «Con Timperi ci sono state tensioni» : FUNWEEK.IT - Al settimanale Confidenze Francesca Fialdini torna a far luce sul rapporto con Tiberio Timperi e i primi giorni insieme a La Vita in diretta dove - è innegabile - i due conduttori hanno ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini : ‘Con Tiberio Timperi ci sono state tensioni’ : “All’inizio della stagione mi sono un po’ scontrata con lui. Ci conoscevamo e siamo amici, ma non lavoravamo insieme da tanto e ci sono state tensioni“. Francesca Fialdini, attualmente impegnata con la conduzione de Lo Zecchino d’oro, ammette le difficoltà che ci sono state con Tiberio Timperi, che da questa stagione ha preso il posto di Marco Liorni accanto a lei nel programma pomeridiano di Rai 1 La vita in ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini e quel segreto su Tiberio Timperi : cosa gli succede sempre più spesso : A La vita in diretta su Raiuno ci sono stati diversi momenti di tensione tra i due conduttori, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Per quanto i due abbiano provato a dissimulare, il rapporto tra i ...

Francesca Fialdini/ "Con Tiberio Timperi a La Vita in Diretta ci sono state tensioni…" - ecco perché - IlSussidiario.net : Francesca Fialdini ha confessato che tra lei e Tiberio Timperi, ci sarebbero state delle incomprensioni durante le primissime battute de La Vita in Diretta.

Francesca Fialdini a La vita in diretta : “Con Timperi ci sono state tensioni” : Conduttori La vita in diretta: il nuovo rapporto tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi Francesca Fialdini, la conduttrice de La vita in diretta, è tornata a parlare delle tensioni con il collega Tiberio Timperi. E sì, perché com’è noto, i due hanno avuto più di qualche screzio dietro e davanti alle telecamere. Una situazione complicata, […] L'articolo Francesca Fialdini a La vita in diretta: “Con Timperi ci sono state ...