Fotocamera per Windows 10 si aggiorna | migliorato il design dell’interfaccia Insider

Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di dicembre, ASUS Zenfone Max Pro M2 alcuni miglioramenti per la fotocamera. Pronti ad aggiornare i dispositivi?

Regalo doppio per Xiaomi Mi8 : Fotocamera più che potenziata : Il Regalo di Natale è arrivato, anche se con qualche giorno di ritardo, per gli utenti in possesso dello Xiaomi Mi8, che aggiunge due funzionalità di tutto rispetto al comparto fotografico. Stiamo parlando della Night Mode (modalità che permette di catturare scatti in buona definizione anche in condizioni di scarsa illuminazione, come suggerisce il termine stesso) ed il Super Slow Motion a 960fps (che non ha certamente bisogno di presentazioni). ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe prendere diverse funzionalità legate al foro frontale del nuovo Infinity-O presentato con Galaxy A8s: scopriamo quali potrebbero essere.

problemi con la fotocamera sulle app di terze parti per i Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL? L'aggiornamento alle patch di sicurezza di dicembre 2018 dovrebbe aver risolto tutto secondo quanto testimoniato da alcuni utenti.

Pare che anche Samsung abbia deciso di lavorare ad una propria soluzione per migliorare la qualità delle foto in condizioni di luce difficili

anche Honor Play, Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono un porting di Google Fotocamera con la funzione Night Sight, realizzato da ArnovaG82.

Huawei Nova 4 ufficiale : tanta Ram e un foro sul display per la Fotocamera : Huawei Nova 4 è tecnicamente il secondo smartphone al mondo con un foro per la videocamera e, oltre a sfoggiare un sottile 'mento' sotto il display, presenta una cornice attorno al display, senza ...

Esaltante Huawei P30 Pro lato Fotocamera : P20 Pro del tutto superato : Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato quanto grande sarà la fotocamera di Huawei P30 Pro: oggi calchiamo ancora di più la mano dandovi qualche dettaglio aggiuntivo sulla componente hardware di cui potrebbe disporre il prossimo top di gamma del produttore cinese. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il device incorporerà il sensore IMX607, non ancora annunciato da Sony, capace di una risoluzione massima di 38MP. Il tiratore ...

Senza rivali la Fotocamera per Huawei P30 Pro : foto e dettaglio che fa la differenza con il P20 Pro : Manca ancora qualche settimana al countdown ufficiale riguardante la presentazione dei nuovi Huawei P30 Pro e degli altri device appartenenti a questa famiglia. Tuttavia, oggi 12 dicembre è possibile già prendere in esame qualche anticipazione ufficiosa che potrebbe fare la differenza per il pubblico, soprattutto in riferimento al pubblico che si aspetta tanto dal produttore cinese in merito allo sviluppo della fotocamera. Tutto nasce da una ...

Vivo Nex, con la sua fotocamera frontale estraibile, è stato uno degli smartphone più particolari di questo 2018 che volge ormai al termine. Ora […]

Sony Xperia XZ4 è protagonista di un render molto ben realizzato, che mostra la tripla fotocamera posteriore, la particolare colorazione e molti dettagli.

È Xiaomi Mi MIX 3 il primo smartphone che utilizza la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 855, con supporto alle reti 4G

Ecco il presunto Huawei Nova 4 in nuove immagini che mostrano la tripla fotocamera posteriore e il tanto chiacchierato foro nel display. Esclusa, a quanto, pare, la presenza di un sensore di impronte integrato nel display.

La variante Qualcomm di Samsung Galaxy Note 9 soffre da mesi di un problema alla fotocamera, finalmente il fix è in arrivo.