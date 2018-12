eurogamer

: #Fortnite ha generato introiti per 3 miliardi di dollari nel 2018 - Eurogamer_it : #Fortnite ha generato introiti per 3 miliardi di dollari nel 2018 - cyberludus_com : Cifre insignificanti insomma... - infoitscienza : Fortnite ha generato profitti per 3 miliardi di dollari nel 2018 -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Si può amarlo od odiarlo ma bisogna riconoscere cheè stato il gioco più famoso di quest'anno, ed anche il più remunerativo a quanto pare. E' emerso infatti che il battle royale di Epic Games hapari a 3di, per farvi un'idea, sappiate che tale cifra è superiore ai ricavi di ben 29 nazioni tra cui Antigua, Grenada, e Belize.Come riporta Dualshockers, bisogna però specificare che nei 3non si tiene conto dei costi per il mantenimento del gioco, marketing e spese varie, al momento non sappiamo gli effettivi costi a cui Epic deve far fronte per. A parte questo possiamo comunque dire che è stato uneccezionale per la compagnia, che, stando agli ultimi rapporti è quotata in borsa per 15di. Di recente molti personaggi dello spettacolo hanno portato in tribunale Epic Games, accusando la compagnia di aver ...