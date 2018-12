Formula 1 | Michael Schumacher | in arrivo un' App per i suoi 50 anni

Il pilota di Formula 1 Michael Schumacher non è più costretto a letto - : Lo stato di salute dell'ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher , che ha subito nel 2013 un grave trauma cranico, è notevolmente migliorato, non è più costretto a letto e non ha bisogno di essere ...

Michael Schumacher - ecco il vero motivo per cui non abbiamo notizie sulla salute della stella della Formula 1 : La salute di Michael Schumacher, leggenda tedesca della Formula 1, è stata mantenuta segreta da quel maledetto incidente sugli sci del 2013 che gli ha provocato catastrofici danni cerebrali. Sabine Kehm, manager dell’ex pilota, ha sempre sostenuto che le sue condizioni non fossero una questione pubblica, nonostante milioni di fan in tutto il mondo siano in attesa di ricevere informazioni sul 7 volte campione del mondo. In un recente commento, ...